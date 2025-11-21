"Дністер", якого ми більше не побачимо: як виглядав перший магазин самообслуговування у СРСР (фото)

"Дністер" — магазин, що випередив свій час: перше самообслуговування, окремі відділи з особистими входами

Без сумніву легендарний магазин "Дністер" у Тернополі не працює вже три роки. "Телеграф" пропонує пригадати, яким він був та чому про нього навіть писали в газетах.

Гастроном "Дністер" відкрили за радянських часів. Він працював у самому серці міста на Театральній площі та був орієнтиром для кількох поколінь тернополян.

Унікальний універмаг, який випередив час

Магазин складався з кількох відділів з окремими входами. У 50–80-х роках 20 століття його відділи займали кілька приміщень довкола, де зараз працюють ресторани та кав’ярні. Колись тут продавали солодощі, рибу та м’ясо, бакалію — кожен відділ мав свій вхід.

"Дністер" із різними входами для кожного відділу

Найцікавіше — саме "Дністер" став одним із перших магазинів самообслуговування в усьому СРСР. У 70-х тут прибрали прилавки, залишили касу та виставили товари на полиці. Для радянської торгівлі це було справжнім проривом — тоді магазин і потрапив на шпальти газет.

Черга за солодощами в новорічні свята в "Дністер"

В гастроном ходили всією родиною

"Дністер" в 21 столітті

"Дністер" пережив одне закриття — тут працювала аптека. У 2014 році магазин знову відкрили під старою назвою — і він повернув собі місце серед улюблених точок міста.

Нове життя магазина "Дністер" у 2014 році

У 2022 році "Дністра" не стало остаточно

Містяни згадують — в "Дністер" заходили ще зовсім малими дітьми. "Тато купував там живчик в 2000 і ми йшли в 3 школу на підготовку", — пише Христина. "Але всі всеодно зустрічаються біля Дністра", — резюмує Софія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві запустили магазин взагалі без персоналу. Купити можна хліб, солодощі, крупи, напої тощо, а крадіжкам запобігає відео-консьєрж.