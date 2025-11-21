Хляпавка накрила Україну: що означає це старовинне слово і чому воно знову актуальне
Хляпавка має два значення
Осіння погода в українській мові має певні особливі назви. Серед них і слово "хляпавка" — так описують, коли в похмурий дощовий день щось без упину хляпотить, зменшуючи чи збільшуючи інтенсивність, при цьому не тільки згори, а й під ногами.
Слово "хляпавка" має два значення. Ще Леся Українка писала: "Ранком пишу не в хаті, а надворі, як тільки нема "хляпавки" (чудовий буковинський термін для дощу".
Друге значення слова хляпавка — це сльота, те що утворюється після дощу чи мокрого снігу під ногами. Лесь Мартович писав: Я вмру восени, в саму хляпавку.
Зазначимо, тернопільський краєзнавець та дослідник Тарас Циклиняк додав "хляпавку" як особливе слово поширене саме у Тернополі та на Тернопільщині у словничок старої тернопільської говірки. Однак чим дуж в Україні свої права вступає осінь з її дощами, а вже напередодні зима з мокрим снігом, слово хляпавка стає дедалі актуальнішим.
"Телеграф" підготував кілька прикладів вживання:
- Сьогодні зранку така хляпавка, що навіть парасоля здається зайвою — промокаєш за хвилину.
- Після обіду хляпавка посилилася, і місто потонуло у вологій імлі.
- Через вечірню хляпавку в парку майже нікого не було, лише поодинокі силуети під капюшонами.
Раніше "Телеграф" розповідав про цікаві слова з радіодиктанту. Серед них цікава назва блискіток, яка одночасно може означати квітки.