Хляпавка накрыла Украину: что означает это старинное слово и почему оно снова актуально
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Хляпавка имеет два значения
Осенняя погода в украинском языке имеет определенные названия. Среди них и слово "хляпавка" — так описывают, когда в пасмурный дождливый день что-то непрерывно хлопает, уменьшая или увеличивая интенсивность, к тому же не только сверху, но и под ногами.
Слово "хляпавка" имеет два значения. Еще Леся Украинка писала: "Ранком пишу не в хаті, а надворі, як тільки нема "хляпавки" (чудовий буковинський термін для дощу".
Второе значение слова хляпавка — это слякоть, которая образуется после дождя или мокрого снега под ногами. Лесь Мартович писал: Я вмру восени, в саму хляпавку.
Отметим, тернопольский краевед и исследователь Тарас Циклиняк добавил "хляпавку" как особое слово распространенное именно в Тернополе и Тернопольщине в словарик старого тернопольского говора. Однако чем сильнее в Украине свои права вступает осень с ее дождями, а уже близко зима с мокрым снегом, тем слово хляпавка становится все более актуальным.
"Телеграф" подготовил несколько примеров употребления:
- Сьогодні зранку така хляпавка, що навіть парасоля здається зайвою — промокаєш за хвилину.
- Після обіду хляпавка посилилася, і місто потонуло у вологій імлі.
- Через вечірню хляпавку в парку майже нікого не було, лише поодинокі силуети під капюшонами.
Ранее "Телеграф" рассказывал об интересных словах из радиодиктанта. Среди них интересное название блесток, которое одновременно может означать цветки.