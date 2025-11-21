Укр

Хляпавка накрыла Украину: что означает это старинное слово и почему оно снова актуально

Галина Михайлова
Новость обновлена 21 ноября 2025, 14:41
Хляпавка имеет два значения

Осенняя погода в украинском языке имеет определенные названия. Среди них и слово "хляпавка" — так описывают, когда в пасмурный дождливый день что-то непрерывно хлопает, уменьшая или увеличивая интенсивность, к тому же не только сверху, но и под ногами.

Слово "хляпавка" имеет два значения. Еще Леся Украинка писала: "Ранком пишу не в хаті, а надворі, як тільки нема "хляпавки" (чудовий буковинський термін для дощу".

Второе значение слова хляпавка — это слякоть, которая образуется после дождя или мокрого снега под ногами. Лесь Мартович писал: Я вмру восени, в саму хляпавку.

Синонимы к слову хляпавка
Синонимы к слову хляпавка

Отметим, тернопольский краевед и исследователь Тарас Циклиняк добавил "хляпавку" как особое слово распространенное именно в Тернополе и Тернопольщине в словарик старого тернопольского говора. Однако чем сильнее в Украине свои права вступает осень с ее дождями, а уже близко зима с мокрым снегом, тем слово хляпавка становится все более актуальным.

Хляпавка это дождь или слякоть
Типичная хляпавка

"Телеграф" подготовил несколько примеров употребления:

  • Сьогодні зранку така хляпавка, що навіть парасоля здається зайвою — промокаєш за хвилину.
  • Після обіду хляпавка посилилася, і місто потонуло у вологій імлі.
  • Через вечірню хляпавку в парку майже нікого не було, лише поодинокі силуети під капюшонами.

