Чому Київрада не розглядає питання, схожі на "туалетні схеми": ТОП-3 підозрілих справ

До порядку денного проблемні моменти включити не вдалося

Київрада роками не розглядає земельні питання, які можуть належати до "туалетних схем". Незважаючи на очевидні підозрілі моменти, Віталій Кличко був проти розгляду.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Геннадій Кривошея – голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

Детальніше читайте у матеріалі "Туалетні схеми" у Києві: столиця втрачає гроші через великий скандал".

Ідеться про проєкти рішень, які були узгоджені земельною комісією до скандалу з "туалетними схемами". За словами Кривошея, таких земельних питань, які лежать без руху роками, накопичилося близько 600, і понад шість місяців тому була спроба включити їх до порядку денного.

Деякі з цих питань були підозрілими і, як вважала громадська рада, могли належати до "туалетних схем".

"Наприклад, у нас виниклі сумніви по ділянці на вулиці Лобановського, 190, яку передали в оренду приватній фірмі, хоча за даними Мінкульта, вона розташована в історичному ареалі міста. Наразі там звалище шин, й до того ж зареєстровано кілька проєктів рішень по землі під розташованим навколо недобудованими й закинутими будівлями", — розповідає Кривошея.

Ще один приклад – передача в оренду ТОВ "Гулівер" ділянки на Печерську, за адресою вулиця Василя Тютюнника, 5 (літ. 1-Б).

"Підстава – незаконне право власності на сміттєзбірник, є рішення суду про його витребування, винесене ще у 2019 році. Воно досі не виконано", — зазначає співрозмовник.

Крім того, у Подільському районі компанії "Кейпмен лімітед" планували надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки по вулиці Притисько-Микільській, 5 в оренду під будівництва й обслуговування об'єктів ринкової інфраструктури.

"В документах була відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника, а сусідня ділянка фігурувала в розслідуванні НАБУ", — сказав Кривошея і додав "Тобто ми зробили акцент на певних ризикованих "точках", які потребували уваги депутатів. Натомість позиція міського голови була така: взагалі зняти всі земельні питання".

Що відомо про "туалетні схеми"

Земельні "туалетні схеми" – це практика, коли на земельних ділянках Києва реєструвалися об’єкти, найчастіше громадські туалети. Потім власники цих будівель оформляли землю під ними в оренду чи власність без аукціону. На цих ділянках згодом будували багатоповерхівки та бізнес-центри.

НАБУ встановило, що протягом 2022–2024 років організована група таким чином незаконно заволоділа цінними ділянками столиці. Вже повідомлено про підозру десятьом особам, сімох з них взято під варту. Київрада тим часом розробляє нові правила розгляду земельних питань, щоб подібні зловживання стали неможливими в майбутньому.

Секретар Київради Володимир Бондаренко раніше повідомив, що "туалетні схеми" стали можливими через законодавчу лазівку — Департамент земельних ресурсів не має повноважень перевіряти законність появи об’єктів нерухомості на земельних ділянках. Хоча парламент ухвалив профільний закон, до нього не включили поправки для усунення цих лазівок.

Раніше "Телеграф" писав, що конфлікт між Кличком та Ткаченком набирає обертів. Проти мера подали позов до суду.