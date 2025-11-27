Рус

Почнеться в середині грудня: ціни на ключові овочі для салату вдарять по кишені

Денис Подставной
Господарства вже викидають свою продукцію

Огірки та помідори в Україні подорожчають ще сильніше у грудні. Овочів стає менше через завершення сезону, а тому країна почне їх імпортувати.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів президент асоціації "Теплиці України", голова правління ПрАТ Комбінат "Тепличний" Євген Чернишенко.

Експерт пояснює, що сезон тепличних огірків добігає кінця. Господарства вже викидають свою продукцію. Це ті, хто не йде на світлокультуру. А таких більшість. За словами експерта, фактично лише Уманський тепличний комбінат продовжуватиме виробництво взимку, використовуючи штучне освітлення. Решта господарств вийдуть з сезону і повернуться лише на початку травня.

Сезон тепличних томатів і огірків, які у звичайних теплицях без штучного освітлення, вони вийдуть десь на початку травня. Це буде маленький об'єм, –

сказав Чернишенко

Що це означає для споживачів? З середини грудня практично вся продукція – огірки і помідори – буде імпортованою. Основний постачальник – Туреччина та інші країни з теплим кліматом. Імпортна заміна забезпечить наявність овочів на полицях, хоч і за вищою ціною.

