Крутились не лише турбіни, але й схеми: як легендарний харківський завод перетворився на годівницю для чиновників

Турбіни з Харкова працювали на електростанціях 45 країн світу

Харківський турбінний завод збудували всього за 3,5 роки – у період, коли мільйони українців помирали від голоду. Його перша турбіна зійшла з конвеєра у 1935 році, а вже через три десятиліття підприємство випускало найпотужніші у світі турбоагрегати. Турбіни з Харкова крутилися на електростанціях від Фінляндії до Індії, а завод посідав четверте місце серед турбобудівних гігантів планети. Але сьогодні УЕМ – так тепер називається колишній Турбоатом – відомий не тільки своєю продукцією, а ще й корупційними скандалами.

Як один із найпотужніших промислових гігантів України перетворився на годівницю для чиновників і чому корупція стала серйознішою загрозою, ніж навіть війна, — у фокусі "Телеграфу".

Будували під час Голодомору, щоб перегнати Америку

Історія Харківського заводу

Будівництво Харківського турбінного заводу розпочалося у 1931 році – у найтрагічніший період радянської історії України. Поки зводили цехи майбутнього гіганта, мільйони людей помирали від штучно організованого голоду. Завод ввели в експлуатацію 21 січня 1934 року, а вже наступного року з його стенда зійшла перша стаціонарна парова турбіна потужністю 50 МВт.

Будівництво Харківського турбінного заводу

Радянська пропаганда заявляла: цей турбогенераторний завод стане найпотужнішим не лише в УРСР, але й пережене американські підприємства. І певною мірою це вдалося. У 1938 році Харків виготовив першу парову турбіну потужністю 100 МВт разом із генератором. У 1965-му тут створили найпотужнішу у світі на той момент одновальну парову турбіну на 500 МВт.

Харківський завод

Під час війни заводське обладнання евакуювали на Урал, але вже у 1944 році відбудовані цехи випустили першу післявоєнну турбіну. До середини 1946-го відновлення було завершене. У наступні десятиліття завод освоїв виробництво гідравлічних турбін, почав постачати обладнання для атомних електростанцій. До 1986 року понад 40% потужностей ГЕС СРСР укомплектували харківськими турбінами.

СРСР комплектували турбінами виробництва "Турбобуду"

Золоті часи "Турбоатома"

Турбіни виробництва Турбоатома успішно працювали на електростанціях понад 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки. Підприємство посідало четверте місце серед турбобудівних компаній світу. На заводі працювало близько п'яти тисяч робітників. Це була справжня гордість української промисловості.

Що виробляли на "Турбоатомі"

У 2021 році АТ "Турбоатом" перейменували на АТ "Українські енергетичні машини", а до нього приєднали інший харківський завод – Електроважмаш. Юридична особа залишилася та сама. Понад 75% акцій перебуває під контролем уряду України. Підприємство внесене до переліку стратегічних для економіки та безпеки держави.

Навіть під час повномасштабної війни завод продовжує працювати. На офіційному сайті УЕМ з'являються новини за 2025 рік, зокрема про отримання нагород за сумлінну сплату податків. Але за парадним фасадом ховаються скандали, які тривають роками.

Палаци, діаманти та справа на 30 мільйонів євро

Генеральний директор УЕМ Віктор Суботін опинився під пильним оком журналістів. Чиновник, який 17 років працює виключно на державному підприємстві, задекларував золото на понад 114 мільйонів гривень. У розпал війни він придбав будинок у Харкові площею 1041,3 квадратних метри, земельні ділянки на 5,5 тисячі квадратів та нерухомість на Закарпатті.

У декларації містяться шуби, діаманти та інші дорогоцінності. Але це лише вершина айсберга. Суботін є ключовою фігурою у справі АТ "Мегабанк", яку ЗМІ називають однією з наймасштабніших фінансових афер України.

Фрагмент з декларації Суботіна

Через неплатоспроможність та систематичне кредитування пов'язаних осіб НБУ у червні 2022 року відкликав ліцензію Мегабанку. Основним акціонером банку був саме Віктор Суботін – депутат Харківської облради.

У центрі справи — сума в 12 мільйонів євро, які дві іноземні компанії інвестували в банк наприкінці 2022 року. Як заставу, повідомляють журналісти-розслідувачі, Мегабанк передав нерухомість у Харкові, яка виявилася фактично неіснуючою – приміщення площею в тисячі квадратних метрів існували лише на папері.

Кредити ЄБРР пішли на борги родинного бізнесу

Окремий скандал розгорівся навколо 30 мільйонів євро від ЄБРР та ЄІБ, отриманих у 2017-2021 роках під державні гарантії. Ці кошти призначалися для підтримки малого бізнесу. Натомість гроші спрямували на погашення боргів компаній Суботіна, зокрема ТОВ "Завод кольорових металів" та ПАТ "ЗНКІФ "Заощадження", де він є кінцевим бенефіціаром.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заборгованість Суботіна перед банком за кредитами його компаній сягнула понад 2,3 мільярда гривень станом на 2024 рік. Тепер українська держава як поручитель змушена відповідати за борги збанкрутілого Мегабанку.

Корупційна справа, пов'язана з Турбоатомом та Мегабанком, тривала 10 років, але у 2024 році її закрили. Держава втратила 30 мільйонів євро кредитів ЄБРР та ЄІБ, іноземні інвестори – 12 мільйонів євро, вкладники – заощадження.

Харківський турбінний завод будували як символ індустріальної могутності. 90 років його турбіни забезпечували електроенергією частину континенту. Поки очільник декларує палаци та золото, питання залишається відкритим: чи зможе Україна зберегти те, що ще не знищила корупція.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що завод-герой оборони Одеси перетворився на смітник. Одне із найпотужніших в Україні підприємств, що працювало із 1863 року, залишається покинутим уже понад два десятиліття.