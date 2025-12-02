В 27 уже бабуся: у скільки років роми одружують дітей і навіщо їм потрібні ранні шлюби (відео)

Роми мають традиції, які вони бережуть роками

Роми давно оселилися на території України, часто їх можна зустріти у західних областях, деякі мешкають на Закарпатті, деякі на Львівщині. Однак це окрема народність, яка не завжди підкоряється правилам та засадам українського суспільства. Деякі з них мають свої вікові традиції, які вони трепетно бережуть. Наприклад, ранні шлюби є дуже поширеною практикою серед ромів.

Що варто знати:

Мета ранніх шлюбів — збереження ромського роду, традицій та запобігання шлюбам із представниками інших національностей

Вік одруження становить приблизно 12-13 років для дівчат та 1516 років для хлопців

Важлива умова шлюбу — наречена має бути цнотливою; також враховується статус та достаток сімей

Про те, навіщо роми одружують дітей у вікці 13-16 років, і як це пов’язано з традиціями, розповів Дмитро Комаров у новому випуску шоу "Світ навиворіт". Як виявилося, ранні шлюби серед ромів мають свою закономірну логіку.

У скільки років одружуються роми

Як розповів один із героїв програми Давид, роми видають дочок заміж із 12-13 років. У хлопців цей вік трохи вищий – 15-16 років. Найчастіше батьки наперед домовляються про шлюб дітей та чекають, коли ті досягнуть відповідного віку. Діти просто не мають вибору і вони практично не доростають до віку, коли починають свідомо закохуватися.

Це потрібно для того, щоб зберегти ромський рід та вікові традиції. Адже якщо дівчина чи хлопець стане старшим, закохається і одружиться не на ромі/ромці, то традиції будуть втрачені. Тому для представників цієї народності дуже важливо одружувати дітей рано і лише на ромах.

Ще один важливий момент — дівчину з багатої родини ніколи не віддадуть заміж за бідного рома. Пару їй шукають відповідну за статусом та достатком. Також не практикують шлюби, коли дівчина з одного табору, а хлопець із іншого, щоб умовно наречену там не ображали і не було конфліктів уже між таборами. Найчастіше батьки одружують дітей на представниках свого табору.

До слова, одна з героїнь цього випуску у свої 27 років уже має п’ятьох дітей та навіть одного онука. А заміж її видали за кілька місяців до 13 років.

І що ще дуже важливо для ромів — дівчина має бути цнотливою, одружуючись. Це теж одна з причин ранніх союзів, таким чином дітей "застерігають" від сексу до шлюбу.

Розлучення серед ромів також трапляються, але дуже рідко. Це можливо лише якщо жінка зрадила чоловіка, і тільки тоді він може вимагати розлучення. В інших випадках вони десятками років живуть разом і всі проблеми вирішують усередині сім’ї.

