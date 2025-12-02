Рус

В 27 уже бабуся: у скільки років роми одружують дітей і навіщо їм потрібні ранні шлюби (відео)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дівчат видають заміж ще раніше, ніж хлопців
Дівчат видають заміж ще раніше, ніж хлопців. Фото Колаж "Телеграф"

Роми мають традиції, які вони бережуть роками

Роми давно оселилися на території України, часто їх можна зустріти у західних областях, деякі мешкають на Закарпатті, деякі на Львівщині. Однак це окрема народність, яка не завжди підкоряється правилам та засадам українського суспільства. Деякі з них мають свої вікові традиції, які вони трепетно бережуть. Наприклад, ранні шлюби є дуже поширеною практикою серед ромів.

Що варто знати:

  • Мета ранніх шлюбів — збереження ромського роду, традицій та запобігання шлюбам із представниками інших національностей
  • Вік одруження становить приблизно 12-13 років для дівчат та 1516 років для хлопців
  • Важлива умова шлюбу — наречена має бути цнотливою; також враховується статус та достаток сімей

Про те, навіщо роми одружують дітей у вікці 13-16 років, і як це пов’язано з традиціями, розповів Дмитро Комаров у новому випуску шоу "Світ навиворіт". Як виявилося, ранні шлюби серед ромів мають свою закономірну логіку.

роми, цигани

У скільки років одружуються роми

Як розповів один із героїв програми Давид, роми видають дочок заміж із 12-13 років. У хлопців цей вік трохи вищий – 15-16 років. Найчастіше батьки наперед домовляються про шлюб дітей та чекають, коли ті досягнуть відповідного віку. Діти просто не мають вибору і вони практично не доростають до віку, коли починають свідомо закохуватися.

роми, цигани

Це потрібно для того, щоб зберегти ромський рід та вікові традиції. Адже якщо дівчина чи хлопець стане старшим, закохається і одружиться не на ромі/ромці, то традиції будуть втрачені. Тому для представників цієї народності дуже важливо одружувати дітей рано і лише на ромах.

Ще один важливий момент — дівчину з багатої родини ніколи не віддадуть заміж за бідного рома. Пару їй шукають відповідну за статусом та достатком. Також не практикують шлюби, коли дівчина з одного табору, а хлопець із іншого, щоб умовно наречену там не ображали і не було конфліктів уже між таборами. Найчастіше батьки одружують дітей на представниках свого табору.

До слова, одна з героїнь цього випуску у свої 27 років уже має п’ятьох дітей та навіть одного онука. А заміж її видали за кілька місяців до 13 років.

роми, цигани

І що ще дуже важливо для ромів — дівчина має бути цнотливою, одружуючись. Це теж одна з причин ранніх союзів, таким чином дітей "застерігають" від сексу до шлюбу.

Розлучення серед ромів також трапляються, але дуже рідко. Це можливо лише якщо жінка зрадила чоловіка, і тільки тоді він може вимагати розлучення. В інших випадках вони десятками років живуть разом і всі проблеми вирішують усередині сім’ї.

роми, цигани

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть багаті роми в Україні. Будинки як палаци та все в золоті.

Теги:
#Роми #Цигани #Комаров