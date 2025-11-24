Будинки як палаци і все у золоті: як живуть заможні роми в Україні (фото, відео)

В інтер'єрі будинків ромів переважають позолочені елементи, мармур і колони

Телеведучий Дмитро Комаров у програмі "Світ навиворіт" розповів про особливості життя ромів у різних областях України. Зокрема, він показав маєтки заможних ромів у селі Підвиноградів, що на Закарпатті.

У новому випуску "Світ навиворіт" можна побачити, що заможні роми живуть у двоповерхових і триповерхових будинках з великими вікнами, покритими червоною черепицею. Нерідко дахи прикрашені шпилями, а навколо будинків розташовані колони, що нагадують палаци та замки.

Будинки ромів у селі Підвиноградів, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Будинки заможних ромів у Підвиноградові, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Нерідко роми встановлюють позолочені брами, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Будинки ромів нагадують палаци, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Території помешкань огороджені металевими і позолоченими брамами. Місцеві обережно ставляться до чужих, тож Комаров з операторами показав їхнє життя з попереднього дозволу. Ром Давид Богар розповів, що надихався стилем бароко для своїх будинків. Найбільше йому подобається інтер'єр італійських і французьких замків.

Один із найрозкішніших ромських будинків, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Особливістю ромів є золоті зуби, які вони вважають модними у своїй громаді. Жінки і дівчата одягають яскраві вбрання — кольорові сукні, обшиті камінням та позолотою, а хлопці і чоловіки — костюми, сорочки та іноді вишиванки.

Золоті зуби у жінки-рома, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Вбрання ромів, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Усередині будинки заможних ромів мають не менш помпезний вигляд, ніж зовні. У них відтворили дизайн стародавніх палаців минулих століть. На підлозі — мармурові плити, а на стінах можна побачити позолочені елементи та колони.

Стеля у будинку ромів, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Будинок ромів всередині, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Для інтер'єру використовують несправжнє золото, а гіпс, помальований у золотий відтінок. Це стосується як гостьового будинку, так і кухні, вітальні та інших кімнат. Вони встановлюють величезні кришталеві люстри, дивани та серванти у стародавньому стилі.

Інтер'єр будинків ромів, скриншот з програми "Світ навиворіт"

На стінах у будинків ромів - скрізь позолота, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Кухня у будинків ромів, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Також можна побачити колекцію оздоблених суконь у стилі східних країн, наче на виставці. Загалом роми підходять з розмахом до дизайну будинків, адже їм імпонує стиль багатства та розкоші.

Колекція суконь ромів, скриншот з програми "Світ навиворіт"

Життя заможних ромів

