В 27 уже бабушка: во сколько лет ромы женят детей и зачем им нужны ранние браки (видео)

У ромов есть традиции, которые они берегут годами

Ромы давно поселились на территории Украины, часто их можно встретить в западных областях, которые живут в Закарпатье, некоторые на Львовщине. Однако это отдельная народность, которая не всегда подчиняется правилам и устоям украинского общества. У некоторых из них есть свои вековые традиции, которые они тщательно берегут. Например, ранние браки очень распространенная практика среди ромов.

Что стоит знать:

Цель ранних браков — сохранение ромского рода, традиций и предотвращение браков с представителями других национальностей

Возраст вступления в брак составляет примерно 12–13 лет для девушек и 15–16 лет для парней

Важное условие брака — невеста должна быть невинной; также учитывается статус и достаток семей

О том, зачем ромы женят детей в возрасте 13-16 лет, и как это связано с традициями, рассказал Дмитрий Комаров в новом выпуске шоу "Мир наизнанку". Как оказалось, у ранних браков среди ромов есть своя закономерная логика.

Во сколько лет женятся ромы

Как рассказал один из героев программы Давид, ромы выдают дочерей замуж с 12-13 лет. У парней этот возраст чуть выше — 15-16 лет. Чаще всего родители наперед договариваются о браке детей и ждут, когда те достигнут соответствующего возраста. У детей просто нет выбора и они фактически не дорастают до возраста, когда начинают сознательно влюбляться.

Это нужно для того, чтобы сохранить ромский род и вековые традиции. Ведь если девушка или парень станет старше, влюбится и женится не на роме/ромке, то традиции будут утеряны. Поэтому для представителей это народности очень важно женить детей рано и только на ромах.

Еще один важный момент — девушку из богатой семьи никогда не отдадут замуж за бедного рома. Пару ей ищут соответствующую по статусу и достатку. Также не практикуют браки, когда девушка из одного табора, а парень из другого, чтобы условно невесту там не обижали и не было конфликтов уже между таборами. Чаще всего родители женят детей на представителях своего табора.

К слову, одна из героинь этого выпуска в свои 27 лет уже имеет пятерых детей и даже одного внука. А замуж ее выдали за несколько месяцев до 13 лет.

И что еще очень важно для ромов — девушка должна быть невинной, вступая в брак. Это тоже одна из причин ранних союзов, таким образом детей "берегут" от секса до брака.

Разводы среди ромов также встречаются, но очень редко. Это возможно только если женщина изменила мужу и тогда он может требовать развод. В других случаях они десятками лет живут вместе и все проблемы решают внутри семьи.

