Біднота, жебраки і нахабство? Що для ромів означає слово "циган"

Роми також поділяються на групи, але не на касти людей, які є недоторканими через бідність

У суспільстві слово "циган" часто асоціюється із крадіжками, нав’язливістю і нахабством. Однак мало хто знає, що деякі роми не люблять це визначення і не називають себе так. Різниця стосується не походження, а культури.

Між словами "цигани" та "роми" є велика різниця — про це розповів Дмитро Комаров у програмі "Світ навиворіт"

У ромському середовищі термін "цигани" часто використовується для позначення соціально нижчого прошарку, пов'язаного із жебрацтвом та бідністю, тоді як "роми" — для тих, хто зберігає культуру і заробляє чесною працею

внутрішній розподіл ромів не залежить від багатства і включає різні групи, які різняться за родом діяльності, походженням і традиціями

Різницю між ромами й циганами висвітлив Дмитро Комаров у новому випуску шоу "Світ навиворіт". Журналіст поспілкувався із багатими і бідними ромами, дізнався, як вони живуть і про їхній внутрішній поділ.

За словами представника ромів, "циганами" називають людей, які жебракують та живуть у бідності. Вони також займаються крадіжками, злодійством. Ці роми не соромляться слова "цигани" і самі себе так називають.

У місті Берегове, де мешкає ромське поселення у Закарпатській області, люди переважно розмовляють російською. Сюди не можна потрапити чужинцю — потрібно бути у супроводі людини, яку тут поважають. Слово "циган" їх не ображає — вони живуть дуже скромно. Варять суп на курячих шийках, будують будинки із кізяків.

Як живуть бідні роми. Фото: скріншот з шоу "Світ навиворіт"

Заможні роми живуть у розкішних палацах у селі Підвиноградів. За словами місцевого жителя, "ромами" називають людей, які зберігають культурність, традиції. Тоді як слово "циган" у побуті означає соціально низький прошарок, пов’язаний із жебрацтвом і злиднями.

Як живуть заможні роми у селищі Підвиноградів. Фото: скріншот з шоу "Світ навиворіт"

Водночас у ромів існує внутрішній розподіл на групи — і він визначається не статусом чи багатством, а родом діяльності, традиціями та походженням. Серед основних:

Келдерарі — спільнота, в якій жінки традиційно носять довгі шати й дотримуються класичного одягу;

— спільнота, в якій жінки традиційно носять довгі шати й дотримуються класичного одягу; Чоканарі — група, пов’язана з ремісництвом. Чоловіки здавна займаються ковальством, і всередині спільноти навіть існує вислів, що "найкращі ковалі — це роми". Саме до Чоканарі належать роми, що проживають у Королево та Підвиноградові, і вони підкреслюють, що живуть працею і своєю роботою, а не злочином чи жебракуванням;

— група, пов’язана з ремісництвом. Чоловіки здавна займаються ковальством, і всередині спільноти навіть існує вислів, що "найкращі ковалі — це роми". Саме до Чоканарі належать роми, що проживають у Королево та Підвиноградові, і вони підкреслюють, що живуть працею і своєю роботою, а не злочином чи жебракуванням; Лоларі — роми зі світлішим відтінком шкіри;

— роми зі світлішим відтінком шкіри; Котловарі — кочові роми, які переважно мешкають в Індії й зберігають старі традиції міграцій.

Утім, на відміну від Індії, де кастова система десятиліттями розділяла людей і фізично, і соціально, серед ромів немає заборон на спілкування між групами та жорстких правил "доторканості" чи соціального статусу.

