Кому з пенсіонерів доплатять, а у кого — заберуть: що зміниться у виплатах із 1 грудня

До кінця місяця деякі пенсіонери мають пройти фізичну ідентифікацію

З 1 грудня на українців чекає низка змін. Зокрема вони торкнуться й пенсіонерів.

Що треба знати:

Уряд переглянув розмір виплат для родин Героїв Небесної Сотні, нові суми нараховують з 1 грудня

Пенсіонери, що перебувають за кордоном чи на окупованих територіях мають пройти фізичну ідентифікацію до кінця місяця

Також їм треба підтвердити, що вони не отримують російську пенсію

Підвищення виплат для сімей Героїв Небесної Сотні

З 1 грудня щомісячна доплата непрацездатним членам родин становить 12 971 грн (якщо отримувачів кілька — сума ділиться порівну). Раніше розмір виплат становить 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців — ці суми були встановлені ще у 2014 році.

Право на виплату мають і ті, хто отримує пенсію за віком чи інвалідністю (якщо вона призначена за законом про держстрахування). Максимальний розмір пенсії з усіма доплатами — 23 610 грн.

Хто може втратити пенсію

Пенсіонери за кордоном або з окупованих територій мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Тим, хто не зробить цього, виплати припинять автоматично. Крім того, пенсіонер має надати підтвердження, що він не отримує пенсію від Росії. Зробити це можна через вебпортал ПФУ з відеоідентифікацією або надіславши документи поштою.

