"Рада порушила закон"? Чому зниження космічних пенсій не працює і як чиновники знаходять лазівки

Дехто вважає, що парламентарі "усвідомлено порушили Основний закон"

Спеціальні знижувальні коефіцієнти для надвисоких пенсій в Україні не працюють. Тисячі чиновників скасовують їх через лазівку у законодавстві.

Що потрібно знати:

З 2025-го уряд завдяки спеціальним заходам обмежив розмір 17,7 тис. пенсійних виплат.

Суди визнають такі урізання незаконними.

У проєкті бюджету на 2026-й законодавці наступають на ті ж самі граблі.

Про це повідомляє "Телеграф", переглянувши рішення суддів.

Поки більше половини пенсіонерів отримують до 5 тис. грн, кілька тисяч "особливих" українців на заслуженому відпочинку можуть претендувати на десятки або навіть сотні тисяч гривень на місяць. Це спеціальні пенсіонери.

З 2025-го уряд завдяки спеціальним понижувальним коефіцієнтам обмежив розмір 17,7 тис. пенсій. Це стосується тих українців на пенсії, які не брали участь в захисті України проти російської агресії починаючи з 2014-го.

Однак абсолютна більшість з цих 17,7 тис. спеціальних пенсіонерів звернулись в суди і ці обмеження скасували.

Серед сотень суддів, які по всій країні ухвалюють рішення щодо скасування коефіцієнтів, є і суддя Кіровоградського окружного адмінсуду Роман Брегей. На своїй сторінці в Facebook суддя пояснив, що обмеження мали б передбачити законом, а не постановою уряду. Зараз же можливість обмеження включили в закон про бюджет, але розмір такого обмеження передбачено постановою уряду. Це – незаконно.

"Суд зробив висновок, що у період дії воєнного стану допускається обмеження виплати пенсій, але виключно на підставі закону. То чому парламентарі свідомо порушили Основний закон? Відповідь очевидна. Не захотіли ухвалювати непопулярне рішення. Чому? Щоб не втратити симпатії виборців, бо всі завжди мріють переобратися", – вважає Брегей.

В бюджеті на 2026-й (поки що проєкт) знову прописали введення коефіцієнтів, які обмежать особливі пенсії. Однак знову розмір коефіцієнтів хочуть залишити на розсуд уряду, а не визначити законом. А саме цю норму суди визнавали незаконною.

"І це знову призведе до того, що тисячі спеціальних пенсіонерів, як і у 2025-му, через суд не тільки повернуть космічні виплати, а й отримують компенсацію за період, коли ці коефіцієнти діяли", — йдеться у матеріалі.

