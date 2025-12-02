Перемогти буде неможливо, якщо... Чого не вистачає ЗСУ на фронті, розповів Єлізаров

Військовий вважає, що є кілька ключових факторів, які впливають на це

Командир БПЛА-підрозділу Нацгвардії України Lasar's Group Павло Єлізаров під час інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону розповів, що, на його думку, заважає українській армії перемогти росіян. Одним з ключових факторів, які відіграють роль у війні, він назвав — адаптивність, винахідливість та швидкість ухвалення рішень.

Саме це, на думку Єлізарова, має покращувати українська армія. Тобто у вирішенні будь-яких питань вона має йти на крок вперед від росіян. Однак тут є й багато формальності, яка заважає це робити.

"Якщо ми не будемо йти цим шляхом, нам неможливо буде виграти у росіян. Ми маємо відрізнятися принципово іншою моделлю за швидкістю прийняття рішень, тобто їх впровадження", — каже військовий.

Він додає, що чималий вплив на армію має відчуття успіху на фронті чи будь-де. Воно дає такий собі присмак перемоги, який розслабляє бійців. Єлізаров каже: "Люди розслабляються і знову починають вмикати паперову армію".

За його словами, ця бюрократія та формалізм знищують те, що виборювалось важкими боями та втратами. Якісь рішення місяцями перекладаються зі стола на стіл, а коли до них доходить, вони вже неактуальні. Так війни не виграти, переконаний військовий.

