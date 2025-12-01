"Ющенка" помітили в одному із ТРЦ Дніпра (курйозне фото)

Читач надіслав "Телеграфу" кумедне фото з Дніпра

У Дніпрі на стоянці торгово-розважального центру "Апполо" на камеру потрапив автомобіль Mercedes-Benz S-Class у кузові W221. Примітно, що у нього на номерах написано БДЖОЛЯР.

Курйозне фото "Телеграфу" надіслав один із читачів. Автор знімка пожартував, що дніпровський ТРЦ, напевно, відвідав третій президент України Віктор Ющенко.

Mercedes-Benz S-Class з номерами "БДЖОЛЯР"

Нагадаємо, Ющенко, який цього року відзначив 71-річчя, широко відомий любов’ю до бджіл та пасіки. Його хобі свого часу породило багато мемів. Як зізнавався сам Віктор Андрійович, він буквально народився та виріс на пасіці.

"Це був спосіб життя, це не ремесло якесь... Це духовне ремесло, до якого в Україні ставлення набагато більше, ніж будь-яка комерція. Це спосіб життя", — говорив Ющенко у своїх інтерв’ю.

На виставці у Мельбурні мед із пасіки Ющенко отримав найвищу нагороду. Також його назвали найкращим у Парижі. 2021 року журналісти виявили пасіку у маєтку третього президента України у Безрадичах під Києвом. Схоже, своє улюблене хобі Віктор Андрійович не залишив навіть у такому почесному віці.

