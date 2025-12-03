Потужний антициклон суне з Росії в Україну: синоптикиня розповіла, чого чекати

Поле високого тиску над країною перебуватиме над територією України

На початку грудня в Україну суне потужний антициклон зі сходу. Через це найближчими днями значних опадів не буде, але погода залишатиметься хмарною з мрякою.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків.

"Зі сходу, точніше, десь на території Європейської Росії суне потужний антициклон. І Україна, особливо східна, центральна і західна, знаходиться в зоні діяльності поля підвищеного атмосферного тиску", — сказала синоптикиня.

Через вплив цього антициклону по Тернопільській області опадів не передбачається. Втім, можлива невелика мряка або дощ, якщо північноатлантичні циклонічні системи наблизяться до регіону, каже метеорологиня.

Синоптик зазначила, що атмосфера є рухливою, тому картина погоди може змінюватися. Проте загалом початок зими вже є теплим і залишатиметься таким.

Ми бачимо зараз за довгостроковими прогнозами, що приблизно до 12 грудня морозів не буде, навіть і в нічну пору доби та ранкові години, які є найхолоднішими, Оксана Озимків.

Ймовірно, плюсові температури затримаються і до кінця першої половини грудня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що характер погоди може змінитись на більш зимовий приблизно 10-11 грудня. Саме тоді в одному з регіонів може випасти сніг.