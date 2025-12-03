Мощный антициклон движется из России в Украину: синоптик рассказала, чего ждать

Поле высокого давления над страной будет находиться над территорией Украины

В начале декабря в Украину идет мощный антициклон с востока. Поэтому в ближайшие дни значительных осадков не будет, но погода будет облачной с туманом.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая сектором метеорологических прогнозов Тернопольского областного гидрометцентра Оксана Озымкив.

"С востока, точнее, где-то с территории Европейской России идет мощный антициклон. И Украина, особенно восточная, центральная и западная, находится в зоне деятельности поля повышенного атмосферного давления", — сказала синоптик.

Из-за влияния этого антициклона по Тернопольской области осадков не предполагается. Впрочем, возможен небольшой туман или дождь, если североатлантические циклонические системы приблизятся к региону, говорит метеоролог.

Синоптик отметила, что атмосфера подвижна, поэтому картина погоды может меняться. Однако в целом начало зимы уже теплое и остается таким.

Мы видим сейчас по долгосрочным прогнозам, что примерно до 12 декабря морозов не будет, даже и в ночное время суток и утренние часы, которые являются самыми холодными, Оксана Озымкив.

Вероятно, плюсовые температуры задержатся и до конца первой половины декабря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что характер погоды может измениться на более зимний примерно 10-11 декабря. В это время в одном из регионов может выпасть снег.