Що переселенці з Донбасу зробили з будинком на Полтавщині всього за рік (відео)

Глядачів дуже зацікавило відео, яке за кілька днів набрало 50 тисяч переглядів

Мешканка Донецької області Юлія разом із родиною переїхала до тихого села на Полтавщині через війну. Там вона придбала стареньку хату і почала нове життя.

Про свій перший рік у селі — від покупки будинку до несподіванок, змін та висновків жінка розповідає у відеоблозі на YouTube.

Сім’я раніше жила у Краматорську, а на початку війни переїхала до Кременчука. Згодом, за словами авторки, вони зрозуміли, що життя у місті не для них і переїхали до села, де купили будиночок.

"Ми з родиною — переселенці з Донецької області. У 2024 році купили будинок у глухому селі на Полтавщині й почали нове життя серед природи", — пише Юлія в описі до відео.

У ролику можна побачити, як за цей рік змінювалося нове сімейне гніздечко героїв відео, а також, як разом із ним змінювалося життя усієї родини.

Територія будинку — до

Територія будинку — після

Глядачів дуже зацікавило відео, яке за кілька днів набрало 50 тисяч переглядів.

Відгуки:

"Гарний дім, вам пощастило. Дай Боже, щоб усім біженцям було щастя… сама така… Рада за вас!";

Дуже гарний будиночок. Успіхів вам у всіх напрямках.

Однак дехто не зрозумів суті відео. Мовляв, все, що новим господарям довелося зробити — прибрати територію.

"Не розумію, що тут ви побачили запущеного? Прекрасний будинок, всередині все облаштовано, чудовий стан подвір'я, а що трава і лаванда виросла, то це нормально. Літо, дощі, рослини ростуть. Дякуйте богу і попереднім власникам, вам повезло", — прокоментував один з користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові живе значне число переселенців.