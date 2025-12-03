Что переселенцы из Донбасса сотворили с домом на Полтавщине всего за год (видео)

Зрителей очень заинтересовало видео, которое за несколько дней набрало 50 тысяч просмотров

Жительница Донецкой области Юлия вместе с семьей переехала в тихое село на Полтавщине из-за войны. Там она приобрела старенький дом и начала новую жизнь.

О своем первом году в селе — от покупки дома до неожиданностей, изменений и выводов, женщина рассказывает в видеоблоге на YouTube.

Семья раньше жила в Краматорске, а в начале войны переехала в Кременчуг. Со временем, по словам автора, они поняли, что жизнь в городе не для них и переехали в село, где купили домик.

"Мы с семьей – переселенцы из Донецкой области. В 2024 году купили дом в глухой деревне на Полтавщине и начали новую жизнь среди природы", — пишет Юлия в описании к видео.

В ролике можно увидеть, как за этот год менялось новое семейное гнездышко героев видео, а также, как вместе с ним менялась жизнь всей семьи.

Территория дома - до

Территория дома - после

Зрителей очень заинтересовало видео, которое за несколько дней набрало 50 тысяч просмотров.

Отзывы:

"Хороший дом, вам повезло. Дай Бог, чтобы всем беженцам было счастье… сама такая…Рада за вас!";

Очень красивый домик. Успехов вам во всех направлениях.

Однако некоторые не поняли сути видео. Мол, все, что новым хозяевам пришлось сделать — убрать территорию.

"Не понимаю, что здесь вы увидели запущенного? Прекрасный дом, внутри все обустроено, замечательное состояние двора, а что трава и лаванда выросла, то это нормально. Лето, дожди, растения растут. Благодарите бога и предыдущих владельцев, вам повезло", — прокомментировал один из пользователей сети.

