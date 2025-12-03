Чи можуть українські школи перейти на шестиденку: нардеп дала чітку відповідь

Деякі школи надолужують програму ще й у червні

Однією з тем, що обговорюються в Україні, є рекомендації МОН про перехід на шестиденний робочий тиждень через масштабні відключення світла. Проте наразі у Верховній Раді це питання не обговорювалося.

Що потрібно знати:

Рекомендації МОН про перехід на шестиденний навчальний тиждень не є законодавчою нормою і не є обов’язковими до виконання

Рішення про формат навчання приймають місцеві громади та школи самостійно

МОН пропонує школам кілька варіантів для стабільної роботи в умовах можливих блекаутів

Це не законодавча норма і вона не є обов’язковою для виконання. Закон України "Про повну середню освіту" лише визначає, що навчальний рік має закінчуватися не пізніше 1 липня каже співрозмовниця.

Вона додала, що більшість шкіл завершують навчання наприкінці травня, хоча є й такі, що надолужують програму ще в червні, оскільки вирішують, що краще вчитися, коли світловий день став довшим і не потребує опалення.

Подібна ситуація, за словами Піпи, і з шестиденним робочим тижнем.

Кожна територіальна громада та школа мають право вирішити, як організувати навчальний процес у зручному форматі. підсумувала нардеп.

Перехід на шестиденний навчальний тиждень – лише пропозиція МОН

Рекомендація МОН

У листі МОН наведено рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах тривалого відключення світла. Там зазначили, що оскільки заклади загальної середньої освіти мають організаційну автономію, вони можуть самі визначати, як буде збудовано навчальний рік, тиждень та день, щоб виконати програму.

МОН пропонує школам кілька варіантів для стабільної роботи за умов можливих блекаутів.

Навчання по суботах

Зміна графіків навчання в Україні та перенесення занять на інші місяці.

Зміна формату навчання. Установи можуть використовувати асинхронне навчання, двозмінну роботу школи.

