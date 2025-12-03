Могут ли украинские школы перейти на шестидневку: нардеп дала четкий ответ

Некоторые школы наверстывают программу еще и в июне

Одной из обсуждаемых тем в Украине являются рекомендации МОН о переходе на шестидневную рабочую неделю из-за масштабных отключений света. Однако в настоящее время в Верховной Раде этот вопрос не обсуждался.

Что нужно знать:

Рекомендации МОН о переходе на шестидневную учебную неделю не являются законодательной нормой и не обязательны к выполнению

Решение о формате обучения принимают местные громады и школы самостоятельно

МОН предлагает школам несколько вариантов для стабильной работы в условиях возможных блэкаутов

Об этом "Телеграфу" рассказала секретарь комитета нардепка Наталья Пипа в материале: "Зарплаты учителям повысят в два этапа: в Раде назвали даты и новые цифры".

Это не законодательная норма и она не обязательна для выполнения. Закон Украины "О полном среднем образовании" лишь определяет, что учебный год должен заканчиваться не позднее 1 июля говорит собеседница.

Она добавила, что большинство школ завершают обучение в конце мая, хотя есть и такие, что наверстывают программу еще в июне, так как решают, что лучше учиться, когда световой день стал длиннее и нет нужды в отоплении.

Подобная ситуация, по словам Пипы, и с шестидневной рабочей неделей.

Каждая территориальная громада и школа имеют право решить, как организовать учебный процесс в удобном формате подытожила нардеп.

Переход на шестидневную учебную неделю - только предложение МОН

Рекомендация МОН

В письме МОН указаны рекомендации по организации образовательного процесса в условиях длительного отключения света. Там отметили, что поскольку учреждения общего среднего образования имеют организационную автономию, они могут сами определять, как будет построен учебный год, неделя и день, чтобы выполнить программу.

МОН предлагает школам несколько вариантов для стабильной работы в условиях возможных блэкаутов.

Обучение по субботам

Изменение графиков обучения в Украине и перенос занятий на другие месяцы.

Изменение формата обучения. Учреждения могут использовать асинхронное обучение, двухсменную работу школы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Нина Южанина критически отнеслась к способности бюджета выполнить обязательства перед учителями по повышению зарплаты в 2026 году.