Українцям виплатять 6 500 грн на одяг і ліки: як та де подати заявку
Цей вид матеріальної допомоги можуть отримати не всі українці
У 2025 році уряд запровадив програму Зимова підтримка, яка цьогоріч включає кілька нових напрямків допомоги. Зокрема, запроваджується програма Тепла зима, яка передбачає одноразову виплату у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій населення.
Про умови участі у програмі у Тепла зима розповіли у Пенсійному фонді України.
Хто отримає 6 500 грн
Допомога розрахована на:
- дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- дітей з інвалідністю, а також дітей-вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- осіб з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- дітей з-поміж ВПО, які вже отримують виплату на проживання;
- дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.
Коли можна подавати заяву
Подача заявок на отримання одноразової грошової допомоги розпочалася 18 листопада, через що у Дії навіть стався збій. Це ще можна зробити до 17 грудня 2025 року.
Як подати заявку на отримання 6 500 грн
Подати заявку можна двома способами:
- Онлайн — через портал або застосунок "Дія", для чого:
- встановити мобільний додаток на пристрій або оновити його до останньої версії, якщо він встановлений;
- підключитися до Інтернету та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію;
- вибрати у меню Дії послугу з оформлення одноразової грошової допомоги;
- відкрити спеціальний рахунок або перевірити його номер, якщо він уже відображений у застосунку;
- сформувати й подати заяву на допомогу.
Заявка має містити такі дані про отримувача допомоги:
- прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);
- задекларована/зареєстрована або фактична адреса проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- дата народження;
- номер спеціального рахунку.
Дані про дітей до 18 років (якщо заявка подається щодо них):
- прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);
- дата народження;
- серія та номер свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує факт народження (для дітей до 14 років, а за відсутності паспорта — до 16 років);
- серія й номер паспорта громадянина України або закордонного паспорта (для дітей, які мають такі документи).
Варто зазначити, що заявка подається окремо на кожну дитину.
Необхідні відомості для автоматичного формування заяви Дія отримує з Єдиної системи у режимі електронної взаємодії.
Після формування документ блокується від редагування та передається до Єдиної системи, звідки надходить до Пенсійного фонду України для подальшого опрацювання.
2. Офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Куди зарахують гроші
Кошти будуть зараховані:
• на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо такий відкрито в банку);
• на Дія.Картку.
Додамо, що ці виплати здійснює Пенсійний фонд України.
На що можна витратити кошти
Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування. Однак на відміну від 1000 грн, щодо яких список товарів значно ширший, 6 500 грн можна витратити винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.
Нагадаємо, українцям не подобається обмеження категорій, куди можна витратити кошти Зимової підтримки, а декому досі не вдалось скористатись програмою через технічні проблеми.