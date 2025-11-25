Українцям виплатять 6 500 грн на одяг і ліки: як та де подати заявку

Цей вид матеріальної допомоги можуть отримати не всі українці

У 2025 році уряд запровадив програму Зимова підтримка, яка цьогоріч включає кілька нових напрямків допомоги. Зокрема, запроваджується програма Тепла зима, яка передбачає одноразову виплату у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій населення.

Про умови участі у програмі у Тепла зима розповіли у Пенсійному фонді України.

Хто отримає 6 500 грн

Допомога розрахована на:

дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

дітей з інвалідністю, а також дітей-вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

осіб з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;

дітей з-поміж ВПО, які вже отримують виплату на проживання;

дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Коли можна подавати заяву

Подача заявок на отримання одноразової грошової допомоги розпочалася 18 листопада, через що у Дії навіть стався збій. Це ще можна зробити до 17 грудня 2025 року.

Як подати заявку на отримання 6 500 грн

Подати заявку можна двома способами:

Онлайн — через портал або застосунок "Дія", для чого:

встановити мобільний додаток на пристрій або оновити його до останньої версії, якщо він встановлений;

підключитися до Інтернету та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію;

вибрати у меню Дії послугу з оформлення одноразової грошової допомоги;

відкрити спеціальний рахунок або перевірити його номер, якщо він уже відображений у застосунку;

сформувати й подати заяву на допомогу.

Заявка має містити такі дані про отримувача допомоги:

прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);

задекларована/зареєстрована або фактична адреса проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

номер спеціального рахунку.

Дані про дітей до 18 років (якщо заявка подається щодо них):

прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);

дата народження;

серія та номер свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує факт народження (для дітей до 14 років, а за відсутності паспорта — до 16 років);

серія й номер паспорта громадянина України або закордонного паспорта (для дітей, які мають такі документи).

Варто зазначити, що заявка подається окремо на кожну дитину.

Необхідні відомості для автоматичного формування заяви Дія отримує з Єдиної системи у режимі електронної взаємодії.

Після формування документ блокується від редагування та передається до Єдиної системи, звідки надходить до Пенсійного фонду України для подальшого опрацювання.

2. Офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Куди зарахують гроші

Кошти будуть зараховані:

• на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо такий відкрито в банку);

• на Дія.Картку.

Додамо, що ці виплати здійснює Пенсійний фонд України.

На що можна витратити кошти

Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування. Однак на відміну від 1000 грн, щодо яких список товарів значно ширший, 6 500 грн можна витратити винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, українцям не подобається обмеження категорій, куди можна витратити кошти Зимової підтримки, а декому досі не вдалось скористатись програмою через технічні проблеми.