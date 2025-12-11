Цибуля по 40 грн, а яблука по 70. Як відрізняються ціни на овочі та фрукти в Польщі та Україні (інфографіка)

Подекуди різниця вартості складає 50 грн

Досить часто українці вважають, що за кордоном ціни на продукти в рази нижчі, ніж в Україні. Однак є ряд товарів, які навпаки коштують у рази дешевше в українських магазинах, зокрема, якщо порівнювати з Польщею.

В українських супермаркетах ціна картоплі стартує від 9,99 грн за кілограм. Разом з тим у Польщі вартість одного кілограма — 46,34 грн. Тобто різниця складає 36,35 грн. Виходить, що в Україні вартість картоплі в тричі менша за ціну в Польщі.

Ціна картоплі у Польщі, грудень 2025

Щодо помідорів, то різниця теж відчутна. Адже в українських магазинах ціна на тепличні томати стартує від 99,89 грн за кілограм, а в Польщі — 150,86 грн. Виходить, що в Україні помідори на 50 грн дешевше.

Капуста білокачанна в українських магазинах продається за 8,49 грн, а в польських — 34,72 грн. Різниця — 26,23 грн. Цибуля теж дивує вартістю: в Україні по 6,49 грн, а в Польщі — по 40,53 грн. Тобто на 34,04 грн дорожча.

Ціна цибулі у Польщі, грудень 2025

Ціна капусти у Польщі, грудень 2025

Ціни на картоплю, помідори, капусту, цибулю в Польщі та Україні. Інфоргафіка: "Телеграф"

Навіть ціна фруктів між українським та польським ринком сильно відрізняється. Так, яблука в Україні коштують — 29,95 грн за кілограм, а в Польщі — 69,22 грн. Різниця складає — 39,27 грн. Зауважимо, що порівнювали саме вітчизняні сорти обох країн.

Ціна яблук у Польщі, грудень 2025

Цікаво, що вартість мандарин в польських та українських супермаркетах не досить сильно й відрізняється. В Україні один кілограм можна купити за 49,99 грн, а в Польщі — за 57,66 грн. Тобто різниця в 8 грн.

Ціни на яблука, мандарини в Польщі та Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Підсумовуючи, можна наголосити, що в Україні ціна вітчизняний і не тільки овочів та фруктів менша, ніж у Польщі. Подекуди різниця вартості сягає аж 50 грн.

