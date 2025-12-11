Ялинка за ціною мінімалки: скільки коштує новорічне дерево на "Барабашово" у Харкові

Лише актуальні ціни

Напередодні свят на ринку "Барабашово" у Харкові традиційно пожвавлюється торгівля новорічними товарами, особливо штучними ялинками. Асортимент великий, а ціни сильно різняться залежно від вигляду та розміру дерева.

"Телеграф" з'ясував, скільки харків'янам доведеться заплатити за штучну ялинку цього грудня. Вартість новорічних дерев коливається від однієї до п'яти тисяч гривень, розповідає харківська блогерка karamelka0412 у своєму TikTok.

Найдорожчі моделі – саморозкладні на шарнірах, найдешевші – звичайні зелені без прикрас. Ціни залежать від висоти, зовнішнього оформлення та типу кріплення.

Засніжені ялинки: найдорожчий варіант для свят

Продавці на "Барабашово" пропонують кілька видів засніжених ялинок різної висоти. Найдорожча модель – саморозкладна на шарнірах висотою 180 сантиметрів. За неї просять 5100 гривень. Така ялинка розкладається автоматично, без зусиль.

Схожа за висотою засніжена ялинка, але на проволоці, коштує дешевше – 3500 гривень. Різниця в тому, що таке дерево складається з трьох окремих частин, які потрібно збирати вручну.

Інший варіант засніженої ялинки висотою 180 сантиметрів можна купити за 3100 гривень. Менша модель, висотою 150 сантиметрів, обійдеться у 2000 гривень. Найвище засніжене дерево на ринку – 210 сантиметрів – коштує 5000 гривень.

Зелені ялинки: бюджетні варіанти для покупців

Зелені штучні ялинки без снігу на "Барабашово" продають дешевше. Вартість таких моделей починається від тисячі гривень. Звичайна зелена ялинка висотою два метри коштує саме стільки – 1000 гривень.

Трохи дорожче – 1100 гривень – просять за зелену ялинку з білими кінчиками висотою два метри. Модель з шишками та калиною висотою 220 сантиметрів можна купити за 1700 гривень. Дворметрова ялинка з такими ж прикрасами обійдеться у 1500 гривень.

Ялинки преміум-класу: голубі та спеціальні моделі

На ринку також продають дорожчі зелені та голубі ялинки іншого вигляду. Дерево висотою 180 сантиметрів коштує 2700 гривень, а модель висотою 210 сантиметрів – 3900 гривень.

Також продають ялинки "Буковельська" та "Смерека". Дерево висотою 180 сантиметрів можна придбати за 2000 гривень. Модель висотою 210 сантиметрів коштує 3000 гривень. Ці варіанти відрізняються особливим виглядом гілок та формою дерева.

Разом з тим, блогери запевняють, що у супермаркетах ціни на штучні ялинки значно вищі, ніж на ринку "Барабашово". Зокрема, Vlados Dvizh у своєму TikTok каже, що в популярних мережах магазинів ялинки продають по 8, 16 і навіть 19 тисяч гривень.

