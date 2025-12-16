"В детстве её делали бесплатно": в Украине легендарную гирлянду продают за бешеные деньги (фото)

Многих пользователей в соцсетях шокировала цена

Многие помнят простую, но волшебную традицию из детства — делать к Новому году гирлянду из цветной бумаги. Яркие полоски бумаги, ножницы и клей превращались в праздничную цепочку, которой украшали комнату или елку. Сейчас такую гирлянду можно купить за космические деньги.

Что нужно знать:

В набор входят готовые полоски бумаги, степлер, скобы и хлопковая полоска

Длина готового украшения — 5 метров

Пользователи сети отмечают, что дома можно сделать гирлянду самостоятельно всего за 20 гривен

Соответствующую информацию опубликовали в социальной сети Threads. Одна из пользовательниц рассказал, что ту самую гирлянду из цветной бумаги сейчас продают в интернет-магазинах.

Однако больше всего автора поста удивила цена — 1200 гривен. Простая бумажная цепочка, которая раньше была символом семейного творчества и новогоднего уюта, сегодня уже превратилась в дорогой праздничный аксессуар.

"То есть гирлянды, которые мы клепали в детстве на елку, сейчас продают за 1200 грн?", — написала пользовательница.

Пост в Threads

За эти деньги в набор входят уже готовые цветные полоски из бумаги, степлер и хлопковая полоска.

Длина готовой гирлянды — 5 метров.

Гирлянда из цветной бумаги

Гирлянда из цветной бумаги

Гирлянда из цветной бумаги

Реакция сети

В комментариях под постом украинцы пишут, что сделали такую гирлянду дома всего за 20 гривен. Некоторые обратили внимание, тто здесь звенья закреплены скобами степлера, а в детстве все склеивали их клеем ПВА.

Комментарии пользователей:

"Попробуйте сделать ее сами. Вы так замахаетесь, что вы просто возьмете и купите ее тут";

"Ее еще и собрать надо";

"Нет, так не пойдет. Для полноценного погружения в прошлое, там не скобы должны быть, а клей ПВА и кисточка облезлая. Или хотя бы клей в стиках"

Комментарии из сети

Комментарии из сети

Комментарии из сети

Комментарии из сети

Комментарии из сети

Комментарии из сети

