"В детстве её делали бесплатно": в Украине легендарную гирлянду продают за бешеные деньги (фото)
Многих пользователей в соцсетях шокировала цена
Многие помнят простую, но волшебную традицию из детства — делать к Новому году гирлянду из цветной бумаги. Яркие полоски бумаги, ножницы и клей превращались в праздничную цепочку, которой украшали комнату или елку. Сейчас такую гирлянду можно купить за космические деньги.
Что нужно знать:
- В набор входят готовые полоски бумаги, степлер, скобы и хлопковая полоска
- Длина готового украшения — 5 метров
- Пользователи сети отмечают, что дома можно сделать гирлянду самостоятельно всего за 20 гривен
Соответствующую информацию опубликовали в социальной сети Threads. Одна из пользовательниц рассказал, что ту самую гирлянду из цветной бумаги сейчас продают в интернет-магазинах.
Однако больше всего автора поста удивила цена — 1200 гривен. Простая бумажная цепочка, которая раньше была символом семейного творчества и новогоднего уюта, сегодня уже превратилась в дорогой праздничный аксессуар.
"То есть гирлянды, которые мы клепали в детстве на елку, сейчас продают за 1200 грн?", — написала пользовательница.
За эти деньги в набор входят уже готовые цветные полоски из бумаги, степлер и хлопковая полоска.
Длина готовой гирлянды — 5 метров.
Реакция сети
В комментариях под постом украинцы пишут, что сделали такую гирлянду дома всего за 20 гривен. Некоторые обратили внимание, тто здесь звенья закреплены скобами степлера, а в детстве все склеивали их клеем ПВА.
Комментарии пользователей:
- "Попробуйте сделать ее сами. Вы так замахаетесь, что вы просто возьмете и купите ее тут";
- "Ее еще и собрать надо";
- "Нет, так не пойдет. Для полноценного погружения в прошлое, там не скобы должны быть, а клей ПВА и кисточка облезлая. Или хотя бы клей в стиках"
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы подсчитали, сколько тратят в месяц за работу новогодней гирлянды.