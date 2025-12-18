Рус

Якщо на Новий рік буде блекаут: як вийти з проблеми та організувати свято

Денис Подставной
Свято без електрики Новина оновлена 18 грудня 2025, 16:49
Свято без електрики

Варто заздалегідь зібрати "святкову валізку"

Відключення світла, ймовірно, затягнуться на всю зиму, а це означає, що і новорічна ніч може пройти без електрики. Однак це не привід засмучуватися, навпаки, за допомогою правильної підготовки така ніч може стати однією з найзабутніших.

"Телеграф" розповідає про те, як зустріти Новий рік без світла.

Щоб не сидіти в темряві та холоді, варто заздалегідь зібрати "святкову валізку" з автономними гаджетами.

Світло та атмосфера

Перше, що спадає на думку — свічки. Це романтично, але не дуже світло та не завжди безпечно. Для свята краще використати сучасні LED-рішення.

  • Гірлянди на батареях або USB.

Найпростіший спосіб створити свято. Ті, що працюють від USB, можна встромити у повербанк — вони світять тижнями.

  • Акумуляторні лампочки.

Вкручуються у звичайний патрон, заряджаються, поки є світло, а при відключенні продовжують горіти 3-5 годин.

  • Світлодіодні стрічки (якщо є повербанк)
  • Налобні ліхтарики.
  • Кемпінгові ліхтарі

Дають м’яке розсіяне світло ідеально для центру столу.

Енергія

Зарядіть пристрої
Зарядіть пристрої

Щоб музика грала, а телефони не сіли до бою курантів:

  • Повербанки

Брати краще щонайменше на 20 000 mAh. Такого обсягу має вистачити і телефони, і гірлянди.

  • Портативні зарядні станції (типу EcoFlow, Bluetti)

Такі рішення потягнуть телевізор, роутер і навіть невелику кавоварку (залежно від потужності).

  • Оптоволоконний інтернет та безперебійник

Їжа

Святкова вечеря
Святкова вечеря

Якщо у вас електроплита, то виходів є кілька:

  • Туристична газова плитка – маленька конфорка на балончиках.

Термоси та термопоти

  • Залийте окріп, поки є світло. Стане в нагоді для чаю або заварювання кускуса/локшини.
  • Зверніть увагу на брускетти, сирні та м’ясні тарілки, соління та салати, які не вимагають довгого варіння в останній момент.

Розваги

Розваги
Розваги
  • Настільні ігри

: "Монополія", "Аліас" або стара добра "Мафія"

  • Акустичний вечір

Зоряна година для людей, які вміють грати на музичних інструментах.

  • Кіномарафон.

Скачайте фільми заздалегідь на планшет чи ноутбук.

Важливо: підготовкою до такого Нового року слід розпочати завчасно, щоб закупитись усім необхідним, а також перевірити заряд усіх гаджетів.

#Свято #Новий рік #Відключення світла