Якщо на Новий рік буде блекаут: як вийти з проблеми та організувати свято

Варто заздалегідь зібрати "святкову валізку"

Відключення світла, ймовірно, затягнуться на всю зиму, а це означає, що і новорічна ніч може пройти без електрики. Однак це не привід засмучуватися, навпаки, за допомогою правильної підготовки така ніч може стати однією з найзабутніших.

"Телеграф" розповідає про те, як зустріти Новий рік без світла.

Щоб не сидіти в темряві та холоді, варто заздалегідь зібрати "святкову валізку" з автономними гаджетами.

Світло та атмосфера

Перше, що спадає на думку — свічки. Це романтично, але не дуже світло та не завжди безпечно. Для свята краще використати сучасні LED-рішення.

Гірлянди на батареях або USB.

Найпростіший спосіб створити свято. Ті, що працюють від USB, можна встромити у повербанк — вони світять тижнями.

Акумуляторні лампочки.

Вкручуються у звичайний патрон, заряджаються, поки є світло, а при відключенні продовжують горіти 3-5 годин.

Світлодіодні стрічки (якщо є повербанк)

Налобні ліхтарики.

Кемпінгові ліхтарі

Дають м’яке розсіяне світло ідеально для центру столу.

Енергія

Зарядіть пристрої

Щоб музика грала, а телефони не сіли до бою курантів:

Повербанки

Брати краще щонайменше на 20 000 mAh. Такого обсягу має вистачити і телефони, і гірлянди.

Портативні зарядні станції (типу EcoFlow, Bluetti)

Такі рішення потягнуть телевізор, роутер і навіть невелику кавоварку (залежно від потужності).

Оптоволоконний інтернет та безперебійник

Їжа

Святкова вечеря

Якщо у вас електроплита, то виходів є кілька:

Туристична газова плитка – маленька конфорка на балончиках.

Термоси та термопоти

Залийте окріп, поки є світло. Стане в нагоді для чаю або заварювання кускуса/локшини.

Зверніть увагу на брускетти, сирні та м’ясні тарілки, соління та салати, які не вимагають довгого варіння в останній момент.

Розваги

Розваги

Настільні ігри

: "Монополія", "Аліас" або стара добра "Мафія"

Акустичний вечір

Зоряна година для людей, які вміють грати на музичних інструментах.

Кіномарафон.

Скачайте фільми заздалегідь на планшет чи ноутбук.

Важливо: підготовкою до такого Нового року слід розпочати завчасно, щоб закупитись усім необхідним, а також перевірити заряд усіх гаджетів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі продукти подешевшали майже наполовину в АТБ через передноворічні знижки.