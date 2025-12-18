Якщо на Новий рік буде блекаут: як вийти з проблеми та організувати свято
Варто заздалегідь зібрати "святкову валізку"
Відключення світла, ймовірно, затягнуться на всю зиму, а це означає, що і новорічна ніч може пройти без електрики. Однак це не привід засмучуватися, навпаки, за допомогою правильної підготовки така ніч може стати однією з найзабутніших.
"Телеграф" розповідає про те, як зустріти Новий рік без світла.
Щоб не сидіти в темряві та холоді, варто заздалегідь зібрати "святкову валізку" з автономними гаджетами.
Світло та атмосфера
Перше, що спадає на думку — свічки. Це романтично, але не дуже світло та не завжди безпечно. Для свята краще використати сучасні LED-рішення.
- Гірлянди на батареях або USB.
Найпростіший спосіб створити свято. Ті, що працюють від USB, можна встромити у повербанк — вони світять тижнями.
- Акумуляторні лампочки.
Вкручуються у звичайний патрон, заряджаються, поки є світло, а при відключенні продовжують горіти 3-5 годин.
- Світлодіодні стрічки (якщо є повербанк)
- Налобні ліхтарики.
- Кемпінгові ліхтарі
Дають м’яке розсіяне світло ідеально для центру столу.
Енергія
Щоб музика грала, а телефони не сіли до бою курантів:
- Повербанки
Брати краще щонайменше на 20 000 mAh. Такого обсягу має вистачити і телефони, і гірлянди.
- Портативні зарядні станції (типу EcoFlow, Bluetti)
Такі рішення потягнуть телевізор, роутер і навіть невелику кавоварку (залежно від потужності).
- Оптоволоконний інтернет та безперебійник
Їжа
Якщо у вас електроплита, то виходів є кілька:
- Туристична газова плитка – маленька конфорка на балончиках.
Термоси та термопоти
- Залийте окріп, поки є світло. Стане в нагоді для чаю або заварювання кускуса/локшини.
- Зверніть увагу на брускетти, сирні та м’ясні тарілки, соління та салати, які не вимагають довгого варіння в останній момент.
Розваги
- Настільні ігри
: "Монополія", "Аліас" або стара добра "Мафія"
- Акустичний вечір
Зоряна година для людей, які вміють грати на музичних інструментах.
- Кіномарафон.
Скачайте фільми заздалегідь на планшет чи ноутбук.
Важливо: підготовкою до такого Нового року слід розпочати завчасно, щоб закупитись усім необхідним, а також перевірити заряд усіх гаджетів.
