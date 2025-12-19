Це українське місто могло бути столицею Росії: росіяни соромилися Москви

Ідея не зникала віками

Столицею Росії насправді могло стати українське місто. Розглядалося це питання неодноразово.

Що потрібно знати:

Київ міг стати столицею Російської імперії

Росіяни соромилися Москви, яка не мала величної історії

Перешкодити рішенню змогли самі українці

Про це розповів історик Олександр Алфьоров. За його словами, бажання перенести російську столицю виникало неодноразово – від XVII до початку XX ст.

"А ви знаєте, що росіяни хотіли перенести столицю до Києва ? Так, друзі, і це було в 17, і в 18, і в 19, і навіть у 20 столітті", — зазначив Алфьоров.

Експерт пояснює, що причина крилася в імперських комплексах російських правителів. Справа в тому, що Москва не мала ні стародавньої історії, ні сакрального статусу, який би відповідав амбіціям держави.

"Всі розуміли, що велич імперських амбіцій завжди має ґрунтуватися на тому, що має бути нормальна столиця. А не Москва", — наголосив історик.

Київ же, зазначає Алфьоров, для московських правителів був не просто містом, а символом легітимності та "давності" влади.

Перші серйозні розмови про перенесення столиці з Москви до Києва з’явилися за царювання Олексія Романова в XVII столітті на тлі воєн, Руїни і після Переяславської ради, яку Алфьоров називає одним з головних міфів російської історії.

Київ

У XVIII столітті до ідеї Києва як столиці повернулася Єлизавета Петрівна.

"Вона справді почне думати про те, а чому не приїхати до Києва", — розповів історик.

Ідея не зникла і за правління Катерини II. Проте вороже ставлення місцевого населення та нерозвинена інфраструктура зупинили ці плани.

У ХІХ столітті Микола I, а згодом і Микола II, розглядали Київ уже як третю столицю після Москви та Санкт-Петербурга.

"Москва перша, Санкт-Петербург, Київ — третя столиця", — пояснив історик.

Ключовою перепоною стала позиція українців.

"Проявляється вороже ставлення населення місцевого", — наголосив історик.

Саме це, за його словами, зупинило остаточне рішення та врятувало Київ від перетворення на імперський центр.

