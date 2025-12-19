Це українське місто могло бути столицею Росії: росіяни соромилися Москви
Ідея не зникала віками
Столицею Росії насправді могло стати українське місто. Розглядалося це питання неодноразово.
Що потрібно знати:
- Київ міг стати столицею Російської імперії
- Росіяни соромилися Москви, яка не мала величної історії
- Перешкодити рішенню змогли самі українці
Про це розповів історик Олександр Алфьоров. За його словами, бажання перенести російську столицю виникало неодноразово – від XVII до початку XX ст.
"А ви знаєте, що росіяни хотіли перенести столицю до Києва ? Так, друзі, і це було в 17, і в 18, і в 19, і навіть у 20 столітті", — зазначив Алфьоров.
Експерт пояснює, що причина крилася в імперських комплексах російських правителів. Справа в тому, що Москва не мала ні стародавньої історії, ні сакрального статусу, який би відповідав амбіціям держави.
"Всі розуміли, що велич імперських амбіцій завжди має ґрунтуватися на тому, що має бути нормальна столиця. А не Москва", — наголосив історик.
Київ же, зазначає Алфьоров, для московських правителів був не просто містом, а символом легітимності та "давності" влади.
Перші серйозні розмови про перенесення столиці з Москви до Києва з’явилися за царювання Олексія Романова в XVII столітті на тлі воєн, Руїни і після Переяславської ради, яку Алфьоров називає одним з головних міфів російської історії.
У XVIII столітті до ідеї Києва як столиці повернулася Єлизавета Петрівна.
"Вона справді почне думати про те, а чому не приїхати до Києва", — розповів історик.
Ідея не зникла і за правління Катерини II. Проте вороже ставлення місцевого населення та нерозвинена інфраструктура зупинили ці плани.
У ХІХ столітті Микола I, а згодом і Микола II, розглядали Київ уже як третю столицю після Москви та Санкт-Петербурга.
"Москва перша, Санкт-Петербург, Київ — третя столиця", — пояснив історик.
Ключовою перепоною стала позиція українців.
"Проявляється вороже ставлення населення місцевого", — наголосив історик.
Саме це, за його словами, зупинило остаточне рішення та врятувало Київ від перетворення на імперський центр.
