Росія завдає ударів по Маяківському мосту з одною метою, – військовий оглядач Коваленко

Цю стратегію ворог реалізує вже дуже давно

Військова логіка російських атак по мосту в Маяках полягає у тому, щоб повністю відрізати південно‑західну частину Одеської області від основної території України та порушити логістику в регіоні. Натомість з боку Придністров’я цілком можна очікувати провокації.

Про це розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу".

За його словами, удари по Маяківському мосту є продовженням системної стратегії, яку Росія реалізує ще з 2022 року. Тоді було зруйновано міст у Затоці, який і досі не використовується.

Тепер під ударом опинився і Маяківський міст — він розташований у районі Паланки, де досі залишався єдиний, хоч і обмежений, шлях для переїзду.

"Тепер Росія намагається повністю розірвати сполучення між Україною та її найвіддаленішим південно‑західним регіоном", — пояснює експерт.

Оцінюючи загрозу з боку Придністров’я, Коваленко наголосив, що наразі там немає достатнього ударного угруповання для серйозної військової операції проти Одеської області. Однак їхніх засобів цілком вистачає для диверсійних дій.

"Україна нині перебуває в зовсім іншому стані, ніж у 2022 році. Біля кордону з Придністров’ям сформоване угруповання сил, яке діє на випередження та здатне негайно реагувати на будь‑яку загрозу. Якщо виникне спроба зайти на територію Одеської області чи захопити певні об’єкти, відповідь буде миттєвою", — підкреслив Коваленко.

Він також зазначив, що фактично вздовж цього напрямку створена зона стримування. У разі ескалації наявних сил буде достатньо не лише для оборони регіону, а й для повного зачищення території Придністров’я.

"Саме тому в Тирасполі не розглядають реальну інтервенцію в Україну, усвідомлюючи можливі наслідки", — переконаний експерт.

Міст через Дністер

Нагадаємо, у четвер російські сили завдали удару безпілотником по мосту в районі села Маяки Одеської області, пошкодивши цивільний автомобіль на мості через Дністровський лиман. Рух на трасі Одеса — Рені тимчасово зупинили в обох напрямках. А водіїв закликали уникати ділянки, яку ворог атакував уже тричі.