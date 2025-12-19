Россия наносит удары по Маяковскому мосту с одной целью, – военный обозреватель Коваленко

Эту стратегию враг реализует уже очень давно

Военная логика российских атак по мосту в Маяках состоит в том, чтобы полностью отрезать юго-западную часть Одесской области от основной территории Украины и нарушить логистику в регионе. Со стороны Приднестровья вполне можно ожидать провокации.

Об этом рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу".

По его словам, удары по Маяковскому мосту являются продолжением системной стратегии, которую Россия реализует еще с 2022 года. Тогда был разрушен мост в Затоке, который до сих пор не используется.

Теперь под ударом оказался и Маяковский мост — расположен в районе Паланки, где до сих пор оставался единственный, хотя и ограниченный, путь для переезда.

"Теперь Россия пытается полностью разорвать сообщение между Украиной и ее самым отдаленным юго-западным регионом", — объясняет эксперт.

Оценивая угрозу со стороны Приднестровья, Коваленко отметил, что пока там нет достаточной ударной группировки для серьезной военной операции против Одесской области. Однако их средств вполне достаточно для диверсионных действий.

"Украина сейчас находится в совершенно ином состоянии, чем в 2022 году. У границы с Приднестровьем сформирована группировка сил, которая действует на опережение и способна немедленно реагировать на любую угрозу. Если возникнет попытка зайти на территорию Одесской области или захватить определенные объекты, ответ будет мгновенным", — подчеркнул Коваленко.

Он также отметил, что фактически вдоль этого направления создана зона сдерживания. В случае эскалации имеющихся сил будет достаточно не только для обороны региона, но и для полной зачистки территории Приднестровья.

"Именно поэтому в Тирасполе не рассматривают реальную интервенцию в Украину, осознавая возможные последствия", — убежден эксперт.

Мост через Днестр

Напомним, в четверг, 18 декабря, российские силы нанесли удар беспилотником по мосту в районе села Маяки Одесской области, повредив гражданский автомобиль на мосту через Днестровский лиман. Движение на трассе Одесса – Рени временно остановили в обоих направлениях. А водителей призвали избегать участка, который враг атаковал уже трижды.