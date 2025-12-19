Стали відомі втрати України при експорті металобрухту

В 11 компаніях, які за рік вивезли з України 272 тисяч тонн металобрухту, працює лише 116 людей переважно з мінімальною зарплатою. Про це йдеться у статті Gazeta.ua, яка проаналізувала звітність цих підприємств за 2024 рік у базі Opendatabot. Ці експортери зменшували вартість металобрухту у митних деклараціях на третину, що, відповідно, зменшувало офіційні обсяги валютної виручки та податкові платежі.

Одна з компаній має лише 1 працівника у штаті, при цьому, згідно зі звітністю, змогла зібрати, підготувати, завантажити у транспортний засіб та експортувати більш ніж 3 тис. т металобрухту. Більшість з компаній-експортерів має у своєму штаті від 3 до 10 працівників. 8 компаній-експортерів, штат працівників яких не перевищує 10 чоловік, зайнявши майже 70% ринку експорту металобрухту у фізичних обсягах, у грошовому вимірі отримали лише 22% від загального доходу.

Компанії-експортери декларують, що різниця у цінах між українським споживачами та європейськими становить 150 євро на тонні. Тобто, експорт брухту у 2024 році мав принести компаніям додатковий прибуток у розмірі 40,6 млн євро, з яких державі має бути сплачено 18% податку на прибуток у розмірі 7,3 млн євро (366 млн грн). А валютна виручка мала б бути на рівні щонайменше 94,8 млн євро для всій галузі.

Водночас інформація в базі Opendatabot, засвідчує, що компанії-експортери брухту задекларували у 2024 році 56 млн грн прибутку, сплативши державі 4,6 млн грн податків. Крім того, фактичний рівень валютної виручки експортерів брухту зменшений на третину, до 64,4 млн євро.

Середня ціна експорту у 2024 році становила по контрактам експортерів 271 євро/т замість означених самими експортерами 350 євро/т. Таким чином галузь експорту брухту за підсумками рекордного 2024 року сплатила до держбюджету у середньому 104 грн з кожної тони брухту.