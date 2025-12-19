Стали известны потери Украины при экспорте металлолома

В 11 компаниях, которые за год вывезли из Украины 272 тысячи тонн металлолома, работает только 116 человек с преимущественно минимальной зарплатой. Об этом говорится в статье Gazeta.ua, проанализировавшей отчетность этих предприятий за 2024 год в базе Opendatabot. Эти экспортеры уменьшали стоимость металлолома в таможенных декларациях на треть, что соответственно уменьшало официальные объемы валютной выручки и налоговые платежи.

Одна из компаний имеет только 1 работника в штате, при этом, согласно отчетности, смогла собрать, подготовить, загрузить в транспортное средство и экспортировать более 3 тыс. т металлолома. Большинство компаний-экспортеров имеет в своем штате от 3 до 10 работников. 8 компаний-экспортеров, штат работников которых не превышает 10 человек, заняв почти 70% рынка экспорта металлолома в физических объемах, в денежном исчислении получили лишь 22% от общего дохода.

Компании-экспортеры декларируют, что разница в ценах между украинскими потребителями и европейскими составляет 150 евро на тонне. То есть экспорт металлолома в 2024 году должен был принести компаниям дополнительную прибыль в размере 40,6 млн евро, из которых государству должно быть уплачено 18% налога на прибыль в размере 7,3 млн евро (366 млн грн). А валютная выручка должна быть на уровне не менее 94,8 млн евро для всей отрасли.

В то же время информация в базе Opendatabot свидетельствует, что компании-экспортеры металлолома задекларировали в 2024 году 56 млн грн прибыли, уплатив государству 4,6 млн. грн налогов. Кроме того, фактический уровень валютной выручки экспортеров металлолома уменьшен на треть, до 64,4 млн евро.

Средняя цена экспорта в 2024 году составляла по контрактам экспортеров 271 евро/т вместо отмеченных самими экспортерами 350 евро/т. Таким образом отрасль экспорта металлолома по итогам рекордного 2024 года уплатила в госбюджет в среднем 104 грн из каждой тонны лома.