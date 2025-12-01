На Тернопільщині знайшли дивовижний гриб. Без нього ліси потонули б у смітті (фото)

Цей гриб містить біологічно активні сполуки

Хоча грибний сезон вже позаду, в лісах України все ще можна зустріти гриби. На Тернопільщині знайшли красивий гриб-трутовик.

Що треба знати:

На Тернопільщині помітили цікавий гриб-трутовик

Він має яскравий вигляд, проте не їстівний

Східна медицина широко використовує траметес різнобарвний

Фото гриба траметес різнобарвний (Trametes versicolor), що знайшли в Тернопільській області, опублікував Telegram-канал "Мій Тернопіль". Це — одним із найпоширеніших і найбільш вивчених грибів-трутовиків у світі.

Траметес різнобарвний

Шапочка гриба має різнокольорову окантовку

Траметес різнобарвний має віялоподібні оксамитові шапочки. На них — яскраві концентричні зони різних кольорів — від сірого, коричневого та чорного до синюватого, зеленого та пурпурового. Ці очки діаметром до 10 см часто зростаються, утворюючи багатоярусні скупчення.

Гриб виглядає дуже ефектно

Цей гриб росте на відмерлій деревині листяних порід, переважно дуба та берези. Траметес відіграє важливу роль у лісовій екосистемі, повертаючи поживні речовини в ґрунт. Траметес є чистильником, він розкладає мертву деревину, повертаючи поживні речовини в екосистему. Без нього та інших трутовиків ліси просто потонули б у власному смітті.

Цей гриб неїстівний, він має жорстку та шкірясту м'якоть. Проте траметес широко використовується у східній медицині, особливо в Китаї та Японії.

За даними наукових досліджень, траметес містить унікальні біологічно активні сполуки, зокрема потужні полісахариди. До його складу входять полісахарид-К (PSK) та полісахаропептид (PSP), які відомі своїми імуномодулюючими та протипухлинними властивостями.

