Що говорити на Поминальні дні: як вітатися та прощатися з померлими українською

На цвинтарі необхідно поводитися ввічливо

В Україні з 19 квітня розпочинаються Поминальні дні, коли віруючі ходять на цвинтарі. Однак багато хто загадувається над питанням, як правильно вітатися з померлими українською.

Зазначається, що оскільки цвинтар священне місце, де спочивають душі померлих, то там треба поводитися ввічливо.

Як українською правильно вітати померлого

Біля могили треба сказати такі слова: "Упокой, Боже, душу померлого та прости йому гріхи вільні й невільні". А ще краще прочитати молитву із православного молитвослова.

Коли ви збираєтеся йти з цвинтаря, подумки зверніться до померлих: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться!". Перед виходом за ворота можна сказати такі слова: "Вам Царства Божого, а нам – до вас не поспішати". Після цього можете вийти з цвинтаря, повернутись обличчям до могил і тричі перехреститися. Таким чином православні віруючі віддають повагу до померлих.

