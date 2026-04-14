Что говорить на Поминальные дни: как приветствовать и прощаться с умершими на украинском

На кладбище необходимо вести себя вежливо

В Украине с 19 апреля начинаются Поминальные дни, когда верующие ходят на кладбища. Однако многие задаются вопросом, как правильно приветствовать усопших на украинском.

Отмечается, что поскольку кладбище священное место, где покоятся души умерших, то там нужно вести себя вежливо.

Как на украинском правильно приветствовать умершего

У могилы надо сказать такие слова: "Упокой, Боже, душу померлого та прости йому гріхи вільні й невільні". А еще лучше прочесть молитву из православного молитвослова.

Когда вы собираетесь уходить с кладбища, мысленно обратитесь к умершим: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться!". Перед выходом за ворота можно сказать такие слова: "Вам Царства Божого, а нам – до вас не поспішати". После этого можете выйти из кладбища, повернуться лицом к могилам и трижды перекреститься. Таким образом, православные верующие отдают уважение к умершим.

