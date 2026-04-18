Як на Проводи в Україні їздитиме транспорт і де не пустять на кладовище

У Запоріжжі в міському комунальному транспорті зробили безкоштовний проїзд

В Україні з 18 по 20 квітня проходять Поминальні дні, в які люди зазвичай відвідують кладовища. Саме тому деякі міста запустили додаткові рейси та змінили графіки руху маршрутів.

"Телеграф" зібрав основні зміни руху транспорту на Поминальні дні. Зауважимо, що комендантську годину на цей період в Україні не змінювали.

Рух транспорту у Києві

У столиці в Поминальні дні, 19–22 квітня, організують додатковий транспорт до кладовищ. З 6:00 і орієнтовно до 16:00, курсуватимуть спеціально організовані та регулярні маршрути автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі. Повний перелік маршрутів – за посиланням.

Рух транспорту у Дніпрі

У місті призначено додаткові автобуси та трамваї до кладовищ. 18-19 квітня: 08:00-15:00, та 20 квітня: 08:00-13:00 транспорт працюватиме за таким графіком:

Сурсько-Литовське – №32 (пл. Вокзальна), №136 (Лівобережний-3 / центр), №127 (пл. Соборна);

Краснопільське – додатковий (вул. Криворізька, ПМЗ), №55 (ж/м Перемога / вул. Робоча), №156 (ж/м Парус, за вимогою);

Ново-Ігренське – №21 (з пл. Успенська);

Діївка-1 – №108; Діївка-2 – №92 (з пл. Вокзальна);

Таромське – №77;

Чаплі – №1;

Шевченка – №98;

Дороге – №85;

Новоклочковське – №38, 51, 37, 107, 136 + тролейбус №20, трамваї №18, 19;

Дніпровського району – №115 (з пл. Успенська, кожні 30 хв);

Самарівка – №153.

Рух транспорту у Миколаєві

Тролейбуси маршруту №8 (вул. Будівельників – Матвіївка) курсуватимуть за спеціальним графіком до Матвіївського кладовища.

19 квітня автобусний маршрут №79 з 08:00 до 16:00 працюватиме за зміненою схемою: Варварівка – пл. Перемоги – Баштанське шосе – вул. Електронна – Центральне кладовище (вул. Автомобільна) та у зворотному напрямку. До 08:00 та після 16:00 автобуси курсуватимуть за звичайним графіком до Веламу.

У зв’язку з тим, що маршрут №79 дублює маршрут №48, останній у цей день не працюватиме.

Маршрут №91 з 09:00 до 15:30 курсуватиме до зупинки "Кладовище" (Балабанівка), а на маршруті №46 буде додано додатковий автобус.

Рух транспорту у Сумах

У місті у Поминальні дні діятимуть додаткові рейси маршруту № 26. Автобус відправлятиметься від зупинки "Макдональдс" у першій половині дня щогодини: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.

Рух транспорту у Запоріжжі

У Поминальні дні, 18 та 19 квітня 2026 року, у Запоріжжі посилять роботу громадського транспорту. Зокрема:

на автобусному маршруті №39 пересадку можна здійснити на зупинці "Нікопольський поворот" – звідти курсуватимуть автобуси з вулиці Калнишевського до цвинтаря Святого Миколая.

на маршруті №56 пересадка доступна на зупинці "вул. І. Сікорського" – звідси організують підвезення до Матвіївського кладовища.

на маршруті №98 пересадку можна зробити на зупинці "вул. Стартова" – автобуси звідти курсуватимуть до кладовища "Леваневське".

Окрім того, з 15 по 21 квітня проїзд у всьому комунальному міському транспорті на усіх маршрутах буде безкоштовним.

Рух транспорту у Кременчуці

18 квітня та 19 квітня проїзд транспорту по території міських кладовищ у Кременчуці заборонять. Це пов'язано з прибиранням територій і роботою великогабаритної техніки, а також у зв'язку з безпековими заходами, необхідністю забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху на кладовищах.

Рух транспорту у Полтаві

У Полтаві на період Поминальних днів 19 та 20 квітня запустять додатковий транспорт на маршрути до кладовищ:

тролейбуси — "Полтаваелектроавтотранс" — № 2 "Південний вокзал – село Розсошенці" та № 7 "Інститут зв’язку – село Розсошенці (через мікрорайон Алмазний)";

3 автобуси — село Яківці – Дендропарк – Розсошенське кладовище;

2 автобуси — "Південний вокзал – Розсошенське кладовище";

2 автобуси — "мікрорайон Огнівка – Розсошенське кладовище";

2 автобуси — "завод ГРЛ – мікрорайон Алмазний – Розсошенське кладовище";

2 автобуси — "Інститут зв’язку – Розсошенське кладовище";

2 автобуси — "завод ГРЛ – Розсошенське кладовище (через Центр)";

2 автобуси — "Затуринське кладовище – село Дублянщина – мікрорайон Алмазний – мікрорайон Пушкарівський – мікрорайон Браїлки – Центр – Затуринське кладовище";

2 автобуси — "Затуринське кладовище – село Дублянщина – Центр – мікрорайон Браїлки – мікрорайон Пушкарівський – мікрорайон Алмазний – Затуринське кладовище";

1 автобус — "5 школа – Новоміське (Єврейське) кладовище".

Рух транспорту в Одесі

В місті змінять рух громадського транспорту на Поминальні дні. Зокрема:

у напрямку Новоміського (Таїровського) кладовища — автобуси будуть рухатись через вул. Академіка Філатова, пл. Трибуни Героїв, вул. М. Комарова, вул. Інглезі, вул. Академіка Корольова, просп. Князя Ярослава Мудрого до Таїровського кладовища.

Графік автобусів до кладовища Новоміського, Одеса

у напрямку кладовища "Західне". З Пересипського району курсуватиме соціальний автобус сполученням "вул. Семена Палія (ТЦ "Меркурій") — міст Пересип — кладовище "Західне".

Графік автобусів до кладовища "Західне", Одеса

Графік автобусів до кладовища "Західне", Одеса

Графік автобусів до кладовища "Західне", Одеса

Графік автобусів до кладовища "Західне", Одеса

у напрямку кладовища "Північне" збільшать кількість транспорту на маршруті загального користування № 59 (вул. Марсельська — сел. Красносілка). Інтервал руху буде складати 10-15 хвилин.

до "Другого Християнського кладовища" курсуватимуть міські автобуси загального користування № 121, 149, 214, 220А, а також трамвайні маршрути № 7, 10, 13.

до кладовищ "Слобідське" та "Кривобалківське" курсуватимуть маршрути загального користування № 165, № 197, № 198 та № 214. Схема руху:

Графік автобусів до кладовищ "Слобідське" та "Кривобалківське", Одеса

до кладовища "Латовське" збільшать кількість автобусів на маршрутах № 288 та № 6е.

Графік автобусів до кладовища "Латовське", Одеса

до "Третього Єврейського кладовища" курсуватиме соціальний маршрут № 8 сполученням "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Розклад руху:

Графік автобусів до Третього Єврейського кладовища, Одеса

Рух транспорту у Херсоні

У Херсонській громаді на Поминальні дні вхід на кладовища заборонено, за винятком проведення поховань. Адміністрація закликає не нехтувати безпекою та утриматися від відвідування цвинтарів.

