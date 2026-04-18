Как на Проводы в Украине будет ездить транспорт и где не пустят на кладбище

В Запорожье в городском коммунальном транспорте сделали бесплатный проезд

В Украине с 18 по 20 апреля проходят Поминальные дни, в которые люди обычно посещают кладбища. Поэтому некоторые города запустили дополнительные рейсы и изменили графики движения маршрутов.

"Телеграф" собрал основные изменения движения транспорта на Поминальные дни. Заметим, что комендантский час в этот период в Украине не меняли.

Движение транспорта в Киеве

В столице в Поминальные дни, 19–22 апреля, организуют дополнительный транспорт к кладбищам. С 6:00 и ориентировочно до 16:00 будут курсировать специально организованные и регулярные маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. Полный перечень маршрутов – по ссылке.

Движение транспорта в Днепре

В городе назначены дополнительные автобусы и трамваи к кладбищам. 18-19 апреля: 08:00-15:00 и 20 апреля: 08:00-13:00 транспорт будет работать по такому графику:

Сурско-Литовское – №32 (пл. Вокзальная), №136 (Левобережный-3/центр), №127 (пл. Соборная);

Краснопольское – дополнительный (ул. Криворожская, ПМЖ), №55 (ж/м Победа/ул. Рабочая), №156 (ж/м Парус, по требованию);

Ново-Игренское – №21 (с пл. Успенская);

Деевка-1 – №108; Деевка-2 – №92 (с пл. Вокзальная);

Таромское – №77;

Чапли – №1;

Шевченко – №98;

Дорогое – №85;

Новоклочковское – №38, 51, 37, 107, 136 + троллейбус №20, трамваи №18, 19;

Днепровского района – №115 (с пл. Успенская, каждые 30 мин);

Самаровка – №153.

Движение транспорта в Николаеве

Троллейбусы маршрута №8 (ул. Строителей – Матвеевка) будут курсировать по специальному графику к Матвеевскому кладбищу.

19 апреля автобусный маршрут №79 с 08:00 до 16:00 будет работать по измененной схеме: Варваровка – пл. Победы – Баштанское шоссе – ул. Электронная – Центральное кладбище (ул. Автомобильная) и обратно. До 08:00 и после 16:00 автобусы будут курсировать по обычному графику в Велам.

В связи с тем, что маршрут №79 дублирует маршрут №48, последний в этот день не будет работать.

Маршрут №91 с 09:00 до 15:30 будет курсировать до остановки "Кладбище" (Балабановка), а на маршруте №46 будет добавлен дополнительный автобус.

Движение транспорта в Николаеве

Движение транспорта в Николаеве

Движение транспорта в Николаеве

Движение транспорта в Сумах

В городе в Поминальные дни будут действовать дополнительные рейсы маршрута № 26. Автобус будет отправляться от остановки "Макдональдс" в первой половине дня каждый час: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.

Движение транспорта в Запорожье

В Поминальные дни, 18 и 19 апреля 2026 года, в Запорожье усилят работу общественного транспорта. В частности:

на автобусном маршруте №39 пересадку можно осуществить на остановке "Никопольский поворот" – оттуда будут курсировать автобусы с улицы Калнышевского до кладбища Святого Николая.

на маршруте №56 пересадка доступна на остановке "ул. И. Сикорского" – отсюда организуют подвоз в Матвеевское кладбище.

на маршруте №98 пересадку можно сделать на остановке "ул. Стартова" – автобусы будут оттуда курсировать до кладбища "Леваневское".

Кроме того, с 15 по 21 апреля проезд во всем коммунальном городском транспорте на всех маршрутах будет бесплатным.

Движение транспорта в Кременчуге

18 апреля и 19 апреля проезд транспорта по территории городских кладбищ в Кременчуге запретят. Это связано с уборкой территорий и работой крупногабаритной техники, а также в связи с мерами безопасности, необходимостью обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на кладбищах.

График движения транспорта

Движение транспорта в Кременчуге к кладбищам

Движение транспорта в Полтаве

В Полтаве на период Поминальных дней 19 и 20 апреля запустят дополнительный транспорт на маршруты к кладбищам:

троллейбусы — "Полтаваелектроавтотранс" — № 2 "Южный вокзал — село Россошенцы" и № 7 "Институт связи — село Россошенцы (через микрорайон Алмазный)";

3 автобуса — село Яковцы — Дендропарк — Россошенское кладбище;

2 автобуса — "Южный вокзал — Россошенское кладбище";

2 автобуса — "микрорайон Огневка — Россошенское кладбище";

2 автобуса — "завод ГРЛ — микрорайон Алмазный — Россошенское кладбище";

2 автобуса — "Институт связи — Россошенское кладбище";

2 автобуса — "завод ГРЛ — Россошенское кладбище (через Центр)";

2 автобуса — "Затуринское кладбище — село Дублянщина — микрорайон Алмазный — микрорайон Пушкаровский — микрорайон Браилки — Центр — Затуринское кладбище";

2 автобуса — "Затуринское кладбище — село Дублянщина — Центр — микрорайон Браилки — микрорайон Пушкаровский — микрорайон Алмазный — Затуринское кладбище";

1 автобус — "5 школа — Новогородское (Еврейское) кладбище".

Движение транспорта в Одессе

В городе изменят движение общественного транспорта на поминальные дни. В частности:

в направлении Новогородского (Таировского) кладбища — автобусы будут двигаться через ул. Академика Филатова, пл. Трибуны Героев, ул. М. Комарова, ул. Инглеге, ул. Академика Королева, просп. Князя Ярослава Мудрого в Таировское кладбище.

в направлении кладбища "Западное". Из Пересыпского района будет курсировать социальный автобус сообщением "ул. Семена Палия (ТЦ "Меркурий") — мост Пересыпь — кладбище "Западное".

в направлении кладбища "Северное" увеличат количество транспорта на маршруте общего пользования № 59 (ул. Марсельская — пос. Красноселка). Интервал движения составит 10-15 минут.

ко "Второму Христианскому кладбищу" будут курсировать городские автобусы общего пользования № 121, 149, 214, 220А, а также трамвайные маршруты № 7, 10, 13.

к кладбищам "Слободское" и "Кривобалковское" будут курсировать маршруты общего пользования № 165, № 197, № 198 и № 214. Схема движения:

к кладбищу "Латовское" увеличат количество автобусов на маршрутах №288 и №6е.

к "Третьему Еврейскому кладбищу" будет курсировать социальный маршрут № 8 сообщением "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал". Расписание движения:

Движение транспорта в Херсоне

В Херсонской общине на Поминальные дни вход на кладбища запрещен, за исключением проведения захоронений. Администрация призывает не пренебрегать безопасностью и воздержаться от посещения кладбищ.

