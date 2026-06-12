В машине был ребенок: появилось видео момента и детали ДТП с Aston Martin под Киевом

Официально причину ДТП не называли

В сети появились первые кадры момента аварии на Киевщине, где разбился дорогой автомобиль Aston Martin, принадлежавший известному блогеру Сергею Данилцу.

Как видно на опубликованном видео, скорее всего причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

"Блогер Данилец разбил свой Aston Martin за $350 тысяч на трассе под Киевом – появились кадры", — пишут паблики.

На видео видно, что сначала авто повернуло на другую полосу, а через несколько секунд его начало буквально крутить посреди трассы. Машину несколько раз развернуло, пока она на большой скорости не влетела в изгородь.

Учитывая движение машины и внезапность перемен, можно предположить, что водитель не справился с управлением из-за того, что что-то случилось в салоне. Также заметим, что, несмотря на большой диаметр участка, где произошло ДТП, другие автомобили не пострадали. Ведь дорога была почти пуста.

Блогер Данилец и его жена

Что рассказала жена блогера

Как сообщила супруга Данилца Анастасия, на момент аварии в автомобиле находился ее муж и сын. Она опубликовала видео с камер наблюдения и фото машины после ДТП. На нем видно, как автомобилю снесло передний бампер от удара.

Сообщение жены Данилца

Как выглядит автомобиль блогера Данилца после ДТП

"Макс не сидел у Сергея на руках, как пишут паблики (…). С Максом и Сергеем все хорошо", — добавила Анастасия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что адвокат в зале суда во время заседания по делу мужчины, влетевшего на скорости в подземку в Киеве, раскрыла интересные детали дела. Ведь причин для страшного ДТП две: водитель потерял сознание или из-за превышения скорости не справился с управлением.