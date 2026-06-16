Українка показала лайфхак для непосидючих дітей. Батьки оцінять, сусіди - ні (відео)

Гра може захопити навіть дорослих

Українка показала цікаву іграшку, яка допоможе дітям витратити надлишок енергії та стимулюватиме їх до фізичної активності. Для цього вигадали цікаву іграшку.

Іграшку показали на TikTok "ABAтерапія/сенсорна_інтеграція". Вона розрахована на двох гравців та складається з двох частин. Перша — невелика "бігова доріжка" з фігурками "бігунів" — кумедних тваринок. Друга — браслети по типу фітнес-трекерів, які вдягаються на ніжку або ручку дитини.

Коли дитина імітує біг, її фігурка також біжить — прискорюється та загальмовує рух синхронно з дитиною. Це виглядає дуже кумедно. Особливо цікаво, коли в грі беруть участь двоє дітей — можна змагатися, чия фігурка бігтиме швидше та переможе.

Батьки непосидючих дітей оцінять таку іграшку (вони одразу почали цікавитися вартістю), а ось сусіди знизу — ні. В коментарях пожартували на цю тему. Ось деякі з коментарів:

Сусіди у захваті

А я думаю, чим займаються мої сусіди зверху о 12-3 ночі

Як писав "Телеграф", психологи пояснили, чому діти 90-х не витримують стрес. Фахівці дедалі частіше звертають увагу, що молоді люди, народжені після 1990 року, часто демонструють нижчу стійкість до життєвих труднощів порівняно зі своїми батьками.