Гениальный лайфхак: зачем опытные хозяйки собирают лотки от яиц и как их использовать дома

Эти коробочки с ячейками могут помочь справиться с домашним хаосом

Картонные и пластиковые лотки от яиц обычно отправляются в мусор. Однако эта тара может стать незаменимым помощником в быту.

"Телеграф" рассказывает о пяти способах использования лотков для организации пространства. Идее использования подсказал искусственный интеллект Gemini. Важно использовать только чистые и сухие лотки, не имеющие специфического запаха и загрязнений.

Органайзер для мелочей в ящиках

Лотки для яиц будто созданы для хранения мелочей — шурупов, гвоздей, пуговиц, шпилек или бисера. Чтобы сделать удобный органайзер, достаточно просто отрезать крышку от бумажного лотка и поместить в ящик. Можно выкрасить или разрисовать его. Также можно использовать пластиковый лоток с крышкой, лучше прозрачный – так можно видеть что внутри, не открывая лоток.

Органайзер из лотка. Фото: handmadeidea.com.ua

Сушилка для обуви

Бумажные яичные лотки отлично впитывают влагу. В дождливую или снежную погоду нужно поставить у входа несколько лотков и ставить мокрую обувь на них. Ботинки высохнут быстрее, а грязь и вода не будут растекаться по полу. После использования их нужно выбрасывать и заменять новыми лотками.

Экологические стаканчики для рассады

Картонные лотки – это готовая биоразлагаемая тара для рассады. В ячейки нужно насыпать почву и семена. Когда придет время пересаживать растения в открытый грунт, лоток необходимо разрезать на отдельные ячейки и вместе с ними высаживать растения. Картон быстро перегниет в земле и послужит дополнительным удобрением.

Палитра для детского творчества

Из пластиковых лотков можно сделать удобное приспособление для маленьких художников – палитру для гуаши или акрила. В ячейки лотка нужно налить краску, в остальных можно смешивать оттенки. Главный плюс – после рисования не нужно ничего отмывать, "палитру" можно просто выбросить.

Хранение новогодних игрушек

Нежные стеклянные елочные шарики часто разбиваются при хранении в больших коробках. Идеальным решением для небольших новогодних шаров станет хранение в лотках из-под яиц. Они мягко фиксируют игрушки и защищают от ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные втулки от туалетной бумаги спасают от хаоса в доме. Подсказали несколько интересных идей.