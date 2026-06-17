Гениальный лайфхак: зачем опытные хозяйки собирают лотки от яиц и как их использовать дома
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Эти коробочки с ячейками могут помочь справиться с домашним хаосом
Картонные и пластиковые лотки от яиц обычно отправляются в мусор. Однако эта тара может стать незаменимым помощником в быту.
"Телеграф" рассказывает о пяти способах использования лотков для организации пространства. Идее использования подсказал искусственный интеллект Gemini. Важно использовать только чистые и сухие лотки, не имеющие специфического запаха и загрязнений.
Органайзер для мелочей в ящиках
Лотки для яиц будто созданы для хранения мелочей — шурупов, гвоздей, пуговиц, шпилек или бисера. Чтобы сделать удобный органайзер, достаточно просто отрезать крышку от бумажного лотка и поместить в ящик. Можно выкрасить или разрисовать его. Также можно использовать пластиковый лоток с крышкой, лучше прозрачный – так можно видеть что внутри, не открывая лоток.
Сушилка для обуви
Бумажные яичные лотки отлично впитывают влагу. В дождливую или снежную погоду нужно поставить у входа несколько лотков и ставить мокрую обувь на них. Ботинки высохнут быстрее, а грязь и вода не будут растекаться по полу. После использования их нужно выбрасывать и заменять новыми лотками.
Экологические стаканчики для рассады
Картонные лотки – это готовая биоразлагаемая тара для рассады. В ячейки нужно насыпать почву и семена. Когда придет время пересаживать растения в открытый грунт, лоток необходимо разрезать на отдельные ячейки и вместе с ними высаживать растения. Картон быстро перегниет в земле и послужит дополнительным удобрением.
Палитра для детского творчества
Из пластиковых лотков можно сделать удобное приспособление для маленьких художников – палитру для гуаши или акрила. В ячейки лотка нужно налить краску, в остальных можно смешивать оттенки. Главный плюс – после рисования не нужно ничего отмывать, "палитру" можно просто выбросить.
Хранение новогодних игрушек
Нежные стеклянные елочные шарики часто разбиваются при хранении в больших коробках. Идеальным решением для небольших новогодних шаров станет хранение в лотках из-под яиц. Они мягко фиксируют игрушки и защищают от ударов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные втулки от туалетной бумаги спасают от хаоса в доме. Подсказали несколько интересных идей.