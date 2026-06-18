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Від рингу до Ради: які дві умови допоможуть Усику закріпитися у політиці

Автор
Анастасія Мокрик
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Автор
Олександр Усик
Олександр Усик. Фото Колаж "Телеграфу"

Експерти пояснили, від чого залежить можливий політичний старт чемпіона

Обговорення потенційного політичного майбутнього чемпіона світу з боксу Олександра Усика набирає обертів. Його можливий перехід від спортивної до політичної кар’єри — аж до створення власної фракції чи участі у президентських перегонах залежатиме від двох ключових чинників.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Розвага для Трампа? Що робив Усик у США і чи має політичні шанси в Україні".

Перший – з яким електоральним ядром працюватиме боксер та його команда. На думку експертів, Усик вже ніби має свою аудиторію. Нібито раніше він був одурманений пропагандою, а згодом прозрів. І це може відгукуватись у багатьох.

— Згідно з дослідженнями, в Україні велика кількість виборців, які до 2022 року думали про Росію і війну одне, а зараз думають інше. І той, хто зможе їм не просто пояснити зміну позиції, а скаже: "Я такий самий, як і ви, я також довіряв", — матиме певний запит. Особливо на сході та півдні, — пояснює "Телеграфу" політтехнолог Ярослав Макітра.

Другий чинник — чи готові українці, в принципі, після такої важкої війни голосувати за несистемних кандидатів. Соціологи сходяться на думці, що запит на нові особи у політиці зберігається.

— І ця тенденція спостерігається не лише в Україні, а й по всьому світу, коли розмивається ставлення до політики як до чогось серйозного. Є негативне ставлення до системних політиків, і в різних країнах незвичайні люди приходять до влади, — пояснює "Телеграфу" гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. — Важливо, щоб в Усика був доступ до ресурсів. Згадаймо партію Анатолія Гриценка. Його партія і він сам були досить популярні до моменту, коли до виборів залишалося 2 місяці. Але в нього не було доступу до медійних ресурсів. Так, зараз ситуація інша, адже телебачення поступилося соцмережам, але і для їх розкрутки потрібні великі ресурси. І якщо Усика підтримають ресурсами, то все можливо.

Олександра Усика підтримати ресурсами можуть чинні політики. З цього приводу "Телеграф" звертався із запитом до однієї з депутатських груп, втім, там повідомили, що будь-які альянси залежатимуть від формату завершення війни та початку виборчого циклу.

Олександр Усик
Олександр Усик/Facebook

Олександр Усик — що про нього відомо

Непереможений український боксер-професіонал, який виступає в суперважкій і першій важкій вазі. Двічі абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі (2024, 2025).

Народився 17 січня 1987 року у Сімферополі, Крим. З дитинства він проявляв активний інтерес до спорту – займався народними танцями, дзюдо та футболом, навіть грав у півзахисті юнацької команди сімферопольської "Таврії".

У віці 15 років прийшов до секції боксу. У 18 років були його перші успіхи, коли він взяв бронзу чемпіонату Європи з боксу та переміг на чемпіонаті України з боксу у середній вазі (до 75 кг).

Олександр Усик
Олександр Усик/Facebook

У 2013 році Усик підписав контракт із компанією братів Кличків "K2 Promotions" та розпочав професійну кар’єру.

У 2019 році перейшов у надважку вагу (понад 91 кг), де здобув великі перемоги у боях з Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Боксер одружений з Катериною Хмелевською. Пара виховує чотирьох дітей: дівчаток Єлизавета та Марію, хлопчиків Кирила та Михайла.

На даний момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Олександр Усик
Олександр Усик/Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп намагався натиснути на Зеленського за допомогою Усика, але облажався.

Теги:
#Політика #Володимир Паніотто #Олександр Усик #Ярослав Макітра