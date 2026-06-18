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От ринга к Раде: какие два условия помогут Усику закрепиться в политике

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Александр Усик
Александр Усик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эксперты объяснили, от чего зависит возможный политический старт чемпиона

Обсуждение потенциального политического будущего чемпиона мира по боксу Александра Усика набирает обороты. Его возможный переход от спортивной к политической карьере — вплоть до создания собственной фракции или участия в президентской гонке — будет зависеть от двух ключевых факторов.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Развлечение для Трампа? Что делал Усик в США и есть ли у него политические шансы в Украине".

Первый – с каким электоральным ядром будет работать боксер и его команда. По мнению экспертов, у Усика уже будто есть своя аудитория. Якобы ранее он был одурманен пропагандой, а спустя время прозрел. И это может откликаться у многих.

— Согласно исследованиям, в Украине множество избирателей, которые до 2022 года думали о России и войне одно, а сейчас думают другое. И тот, кто сможет им не просто объяснить изменение позиции, а скажет: "Я такой же, как и вы, я тоже доверял", — будет иметь определенный запрос. Особенно на востоке и юге, – объясняет "Телеграфу" политтехнолог Ярослав Макитра.

Второй фактор — готовы ли будут украинцы в принципе после такой тяжелой войны голосовать за несистемных кандидатов. Социологи сходятся во мнении, что запрос на новые лица в политике сохраняется.

— И эта тенденция наблюдается не только в Украине, но и по всему миру, когда размывается отношение к политике как к чему-то серьезному. Есть негативное отношение к системным политикам, и в разных странах необычные люди приходят к власти, — объясняет "Телеграфу" гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. — Важно, чтобы у Усика был доступ к ресурсам. Вспомним партию Анатолия Гриценко. Его партия и он сам были достаточно популярны к моменту, когда до выборов оставалось 2 месяца. Но у него не было доступа к медийным ресурсам. Да, сейчас ситуация другая, ведь телевидение уступило соцсетям, но и для их раскрутки нужны большие ресурсы. И если Усика поддержат ресурсами, все возможно.

Александра Усика поддержать ресурсами могут действующие политики. По данному поводу "Телеграф" обращался с запросом в одну из депутатских групп, впрочем, там сообщили, что любые альянсы будут зависеть от формата завершения войны и начала избирательного цикла.

Александр Усик
Александр Усик / Facebook

Александр Усик — что о нем известно

Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлом и первом тяжёлом весе. Дважды абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (2024, 2025).

Родился 17 января 1987 года в Симферополе, Крым. С детства он проявлял активный интерес к спорту – занимался народными танцами, дзюдо и футболом, даже играл в полузащите юношеской команды симферопольской "Таврии".

В возрасте 15 лет пришел в секцию бокса. В 18 лет были его первые успехи, когда он взял бронзу чемпионата Европы по боксу и победил на чемпионате Украины по боксу в среднем весе (до 75 кг).

Александр Усик
Александр Усик / Facebook

В 2013 году Усик подписал контракт с компанией братьев Кличко "K2 Promotions" и начал профессиональную карьеру.

В 2019 году перешел в сверхтяжелый вес (свыше 91 кг), где одержал большие победы в боях с Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Боксер женат на Екатерине Хмелевской. Пара воспитывает четырех детей: девочек Елизавета и Марию, мальчиков Кирилла и Михаила.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Александр Усик
Александр Усик / Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп пытался нажать на Зеленского с помощью Усика, но облажался.

Теги:
#Политика #Владимир Паниотто #Александр Усик #Ярослав Макитра