От ринга к Раде: какие два условия помогут Усику закрепиться в политике

Эксперты объяснили, от чего зависит возможный политический старт чемпиона

Обсуждение потенциального политического будущего чемпиона мира по боксу Александра Усика набирает обороты. Его возможный переход от спортивной к политической карьере — вплоть до создания собственной фракции или участия в президентской гонке — будет зависеть от двух ключевых факторов.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Развлечение для Трампа? Что делал Усик в США и есть ли у него политические шансы в Украине".

Первый – с каким электоральным ядром будет работать боксер и его команда. По мнению экспертов, у Усика уже будто есть своя аудитория. Якобы ранее он был одурманен пропагандой, а спустя время прозрел. И это может откликаться у многих.

— Согласно исследованиям, в Украине множество избирателей, которые до 2022 года думали о России и войне одно, а сейчас думают другое. И тот, кто сможет им не просто объяснить изменение позиции, а скажет: "Я такой же, как и вы, я тоже доверял", — будет иметь определенный запрос. Особенно на востоке и юге, – объясняет "Телеграфу" политтехнолог Ярослав Макитра.

Второй фактор — готовы ли будут украинцы в принципе после такой тяжелой войны голосовать за несистемных кандидатов. Социологи сходятся во мнении, что запрос на новые лица в политике сохраняется.

— И эта тенденция наблюдается не только в Украине, но и по всему миру, когда размывается отношение к политике как к чему-то серьезному. Есть негативное отношение к системным политикам, и в разных странах необычные люди приходят к власти, — объясняет "Телеграфу" гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. — Важно, чтобы у Усика был доступ к ресурсам. Вспомним партию Анатолия Гриценко. Его партия и он сам были достаточно популярны к моменту, когда до выборов оставалось 2 месяца. Но у него не было доступа к медийным ресурсам. Да, сейчас ситуация другая, ведь телевидение уступило соцсетям, но и для их раскрутки нужны большие ресурсы. И если Усика поддержат ресурсами, все возможно.

Александра Усика поддержать ресурсами могут действующие политики. По данному поводу "Телеграф" обращался с запросом в одну из депутатских групп, впрочем, там сообщили, что любые альянсы будут зависеть от формата завершения войны и начала избирательного цикла.

Александр Усик / Facebook

Александр Усик — что о нем известно

Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлом и первом тяжёлом весе. Дважды абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (2024, 2025).

Родился 17 января 1987 года в Симферополе, Крым. С детства он проявлял активный интерес к спорту – занимался народными танцами, дзюдо и футболом, даже играл в полузащите юношеской команды симферопольской "Таврии".

В возрасте 15 лет пришел в секцию бокса. В 18 лет были его первые успехи, когда он взял бронзу чемпионата Европы по боксу и победил на чемпионате Украины по боксу в среднем весе (до 75 кг).

Александр Усик / Facebook

В 2013 году Усик подписал контракт с компанией братьев Кличко "K2 Promotions" и начал профессиональную карьеру.

В 2019 году перешел в сверхтяжелый вес (свыше 91 кг), где одержал большие победы в боях с Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Боксер женат на Екатерине Хмелевской. Пара воспитывает четырех детей: девочек Елизавета и Марию, мальчиков Кирилла и Михаила.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Александр Усик / Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп пытался нажать на Зеленского с помощью Усика, но облажался.