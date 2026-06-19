Загроза обстрілу ТРЦ у Києві та нові фейки: до чого насправді готуватися українцям днями

Експерт назвав найімовірніші дати можливих обстрілів

Росія навряд наноситиме новий масований комбінований удар по Україні до кінця цього тижня. Так інформацію моніторингових груп про начебто завершення ворогом приготувань до подібної атаки прокоментував військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко.

У розмові із "Телеграфом" фахівець підкреслив, що якщо найближчими днями і відбудеться російська атака, то вона матиме обмежений характер. Це означає застосування менше 500 дронів, менше 50 одиниць ракетного озброєння.

Коваленко нагадує, що минулий масований комбінований ракетно-дроновий удар був нанесений в ніч на 15 червня. За період, що минув від цієї дати, окупанти мали досить обмежені можливості щодо формування відповідного боєкомплекту для більш масованого удару.

"Йдеться про як виробництво ракет, підготовку планів щодо ударів, польотних планів для "шахедів" і не тільки. Все це вимагає від них (з урахуванням технічних та технологічних можливостей) для підготовки таких ударів десь приблизно тиждень-півтора. Поки що зарано", — переконаний експерт.

Звідки взагалі інформація про ймовірність удару?

Даними про можливу чергову масштабну атаку по Україні наразі повняться моніторингові групи у соцмережах. Наприклад, у повідомленні "єРадар" йдеться про те, що росіяни, ймовірно, готуються застосувати для удару набагато більшу кількість засобів, аніж зазвичай. Пріоритетними цілями армії РФ традиційно називають Київ, але цього разу начебто є "особлива причина" — образа через точні удари українських дронів по Москві.

Наслідки атаки по Москві 18 червня. Фото: відкриті джерела

"Не виключено, що точкових ударів буде завдано і по іншим великим містам України, які знаходяться в зоні досяжності балістичних ракет. Серед визначених потенційних цілей, є і один із найбільших торгово-розважальних центрів у столиці, тому закликаємо не нехтувати сигналами тривоги", — пишуть адміністратори "єРадару".

Орієнтовним періодом для нанесення ударів моніторинги називають час до кінця нинішнього тижня (вочевидь, і неділю, 21 червня, включно).

Скріншот попередження із Telegram-каналу "єРадар"

"Це математика": чому експерт дає інші прогнози

Олександр Коваленко ж, коментуючи цю інформацію "Телеграфу", говорить про зовсім інші розрахунки. На його думку, можливість провести черговий масований ракетно-дроновий удар у росіян з'явиться не раніше наступного тижня — десь із середи, 24 червня.

"По номенклатурі все дуже просто. Це математика. На сьогодні вони виробляють приблизно 130-140 "шахедів" на добу і приблизно 130-140-150 "Гербер" та "Пародій", це дрони-приманки. Ще вони можуть використовувати "Італмаси", "Бандеролі", але їх набагато менше — приблизно 10% від загальної кількості засобів ураження. Тому можна говорити, що за добу вони накопичать для комбінованого удару дронової компоненти різних типів в межах 260-270 одиниць.

Скільки вони кожної доби наносять ударів? 16-го червня було 134 одиниці засобів ураження, 17-го — 119, 18-го — 246, 19-го — 90. З цього робимо висновки, що 16-го накопичення становить 120 одиниць, 17-го накопичення становило 150 одиниць (18-го ми не рахуємо, хай буде похибка), 19-го накопичення було приблизно 160-170 одиниць.

З цього робимо висновок, скільки у них може бути дронів комбінованого типу для здійснення цього нальоту, наприклад, цієї ночі, завтра або післязавтра і так далі. Але масований наліт — це більш, аніж 500 одиниць. Відповідно, їм треба ще накопичувати", — підкреслює Коваленко.

Також він додає і розрахунки щодо виробництва росіянами ракет:

Х-101 — приблизно дві одиниці на добу готової продукції;

3М14 "Калібр" — приблизно одна-дві одиниці на добу;

балістичні ракети 9М723 "Іскандер М" — в середньому три одиниці на добу;

Х47М2 "Кинджал" — приблизно дві-три одиниці на тиждень;

3М22 "Циркон" — стабільно одна ракета на тиждень готової продукції.

Олександр Коваленко

"З цього і робимо висновки, що вони мали можливість з минулого удару накопичити. Але є дуже важливий нюанс. Це той боєкомплект, який вони накопичили до минулого удару. Він може бути також використаний, безумовно. Тому дані по виробництву мають похибку щодо використання боєкомплекту, який зберігається в форматі недоторканого резерву та ресурсу. Я не вірю, що може бути реально масований комбінований удар найближчим часом", — стверджує Олександр Коваленко.

Фахівець говорить, що не довіряє інформації, котра шириться Telegram-каналами, адже навіть елементарна підготовка подібної атаки має займати щонайменше тиждень. Мова йде про формування боєкомплекту, розробку польотних завдань, планування маршрутів, координацію, збір розвідінформації тощо. А ще варто враховувати вже згадані виробництво і накопичення засобів для масованого удару.

"Удар буде, але наступного тижня. Саме масований, — переконаний Коваленко. — Але Росія, дійсно, може використати елемент обмеженого удару, тобто задіяти не 500 і більше дронів, а 250, 300, 350. Не 70-80 ракет комбінованого типу, а 30. Чи це буде масований удар? Ні, це обмежений, обмежена компонента для нанесення удару".

Удар по ТРЦ справді можливий?

Щодо попереджень стосовно атаки по великому ТРЦ в Україні Коваленко досить лаконічний.

"Звісно, такий удар можливий. Так само, як і попередні атаки росіян по "Новій Пошті", "Метро" або "Епіцентру", — каже він.

Експерт говорить, що для такого удару ворогу навіть не потрібно використовувати дорогі "Іскандери" чи "Циркони. За його словами, для серйозного ураження буде достатньо навіть одного "шахеду", якщо він буде запрограмований на координати певного ТРЦ, а сили ППО не зможуть вчасно його збити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що атаки дронів на Москву оголили одразу два дивні факти.