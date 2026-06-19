Угроза обстрела ТРЦ в Киеве и новые фейки: к чему действительно готовиться украинцам на днях

Эксперт назвал вероятные даты возможных обстрелов

Россия вряд ли будет наносить новый массированный комбинированный удар по Украине до конца этой недели. Так информацию мониторинговых групп о якобы завершении врагом приготовлений к подобной атаке прокомментировал военный обозреватель и блогер Александр Коваленко.

В разговоре с "Телеграфом" специалист подчеркнул, что если в ближайшие дни и произойдет российская атака, то она будет носить ограниченный характер. Это означает применение менее 500 дронов, менее 50 единиц ракетного вооружения.

Коваленко напоминает, что минувший массированный комбинированный ракетно-дроновый удар был нанесен в ночь на 15 июня. За период, прошедший от этой даты, оккупанты имели достаточно ограниченные возможности по формированию соответствующего боекомплекта для более массированного удара.

"Речь идет о производстве ракет, подготовке планов по ударам, полетных планов для "шахедов" и не только. Все это требует от них (с учетом технических и технологических возможностей) для подготовки таких ударов примерно примерно неделю-полторы. Пока еще рано", — убежден эксперт.

Откуда вообще информация о вероятности удара?

Данными о возможной очередной масштабной атаке по Украине полнятся мониторинговые группы в соцсетях. Например, в сообщении "єРадар" говорится, что россияне, вероятно, готовятся применить для удара гораздо большее количество средств, чем обычно. Приоритетными целями армии РФ традиционно называют Киев, но в этот раз вроде бы есть "особая причина" — оскорбление из-за точных ударов украинских дронов по Москве.

Последствия атаки по Москве 18 июня. Фото: открытые источники

"Не исключено, что точечные удары будут нанесены и по другим крупным городам Украины, которые находятся в зоне досягаемости баллистических ракет. Среди определенных потенциальных целей, есть и один из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице, поэтому призываем не пренебрегать сигналами тревоги", — пишут администраторы "єРадара".

Ориентировочным периодом для нанесения ударов мониторинги называют время до конца нынешней недели (очевидно, и воскресенье, 21 июня, включительно).

Скриншот предупреждения из Telegram-канала "єРадар"

"Это математика": почему эксперт дает другие прогнозы

Александр Коваленко же, комментируя эту информацию "Телеграфу", говорит о совсем иных расчетах. По его мнению, возможность провести очередной массированный ракетно-дроновый удар у россиян появится не раньше следующей недели — где-то со среды, 24 июня.

"Что касается номенклатуры, то всё очень просто. Это математика. На сегодняшний день они производят примерно 130–140 "шахедов" в сутки и примерно 130–140–150 "Гербер" и "Пародий" — это дроны-приманки. Еще они могут использовать "Италмасы", "Бандероли", но их гораздо меньше — примерно 10 % от общего количества средств поражения. Поэтому можно говорить, что за сутки они накапливают для комбинированного удара дроновой компоненты различных типов в пределах 260–270 единиц.

Сколько ударов они наносят каждый день? 16 июня было 134 единицы средств поражения, 17-го — 119, 18-го — 246, 19-го — 90. Из этого делаем вывод, что 16-го накопление составило 120 единиц, 17-го — 150 единиц (18-го мы не учитываем, пусть это будет погрешность), 19-го — примерно 160–170 единиц.

Из этого мы делаем вывод, сколько у них может быть дронов комбинированного типа для осуществления этого налета, например, этой ночью, завтра или послезавтра и так далее. Но массированный налет — это более 500 единиц. Соответственно, им нужно еще накапливать", — подчеркивает Коваленко.

Также он добавляет и расчеты по производству россиянами ракет:

Х-101 — примерно две единицы в сутки готовой продукции;

3М14 "Калибр" — примерно одна-две единицы в сутки;

баллистические ракеты 9М723 "Искандер М" — в среднем три единицы в сутки;

Х47М2 "Кинжал" — примерно две-три единицы в неделю;

3М22 "Циркон" — стабильно одна ракета в неделю готовой продукции.

Александр Коваленко

"Из этого и делаем вывод, что у них была возможность накопить боеприпасы после предыдущего удара. Но есть очень важный нюанс. Речь идет о том боекомплекте, который они накопили до предыдущего удара. Он, безусловно, также может быть использован. Поэтому данные о производстве имеют погрешность в отношении использования боекомплекта, хранящегося в виде нетронутого резерва и ресурса. Я не верю, что в ближайшее время может быть нанесен действительно массированный комбинированный удар", — утверждает Александр Коваленко.

Специалист говорит, что не доверяет распространяющейся Telegram-каналам информации, ведь даже элементарная подготовка подобной атаки должна занимать как минимум неделю. Речь идет о формировании боекомплекта, разработке полетных задач, планировании маршрутов, координации, сборе развединформации и т.д. А еще следует учитывать уже упомянутые производство и накопление средств для массированного удара.

"Удар будет, но на следующей неделе. Именно массированный, — убежден Коваленко. — Но Россия, действительно, может применить элемент ограниченного удара, то есть задействовать не 500 и более дронов, а 250, 300, 350. Не 70–80 ракет комбинированного типа, а 30. Будет ли это массированный удар? Нет, это ограниченный удар, ограниченная составляющая для нанесения удара".

Удар по ТРЦ действительно возможен?

Относительно предупреждений об атаке по большому ТРЦ в Украине Коваленко достаточно лаконичен.

"Конечно, такой удар возможен. Так же, как и предыдущие атаки россиян по "Новой почте" , "Метро" или "Эпицентру"", — говорит он.

Эксперт говорит, что для такого удара врагу даже не нужно использовать дорогие "Искандеры" или "Цирконы". По его словам, для серьезного поражения будет достаточно даже одного "шахеда", если он будет запрограммирован на координаты определенного ТРЦ, а силы ПВО не смогут вовремя его сбить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атаки дронов на Москву обнажили сразу два странных факта.