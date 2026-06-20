Смертельные сквозняки. Почему во время грозы нельзя открывать окна и двери

Проветривать помещение можно как пройдет непогода

Открывать настежь окна и двери во время грозы опасно. Ведь, кроме сквозняка, можно "поймать" молнию.

Об этом "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг. По его словам, первым правилом во время грозы должно быть — закрыть все окна и двери.

"Любая молния, независимо от того, линейна она или шаровая, она притягивается противоположным зарядом. Соответственно, необходимо закрыть все окна, фрамуги, то есть максимально изолировать помещение от воздуха снаружи. Значит, даже если дом не оборудован громоотводом (молниеотводом), то тут сработает эффект, когда попадает молния, то заряд (если полностью изолированное помещение) он стечет по внешнему фасаду", — говорит ученый.

Он объясняет, что этот заряд может повредить, оплавить стекло на окнах, повредить материал снаружи (из которого фасад сделан). Однако люди при этом останутся живы и невредимы, ведь внутрь жилья заряд не зашел.

"Необходимо – обязательное правило – закрыть полностью все окна, двери, чтобы ваша квартира была изолирована от того, что на улице. Это касается и многоэтажек", – рассказывает Шпиг.

Шаровая молния. Фото: ГСЧС

По его словам, в каждом многоэтажном доме есть вентиляционная шахта. Если закрыть окна, открыть дверь – будет сквозняк. Молния может пойти не на громоотвод, а пойти на этот сквозняк и на источник энергии. Кроме того, чем выше расположена квартира, тем такая опасность больше.

Отвечая на вопрос, может ли сквозняк "затянуть" шаровую молнию, Шпиг ответил: "Может. По сути, может. И через открытый балкон. Возвращаясь к балкону, фрамугам, форточкам, они должны в обязательном порядке быть закрытыми. Ведь если оставить открытым окно, открытую форточку, то в это открытое пространство может войти не только шаровая молния, туда может попасть обычная молния. Поэтому то, что касается помещения, оно должно быть закрыто и минимизированы любые сквозняки"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле бьет молния и почему появляется иллюзия, что разряд идет с неба.