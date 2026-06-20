Усього в кількох годинах від Києва. В Україні розквітло лавандове поле: як дістатися (відео)

Ці краєвиди ніби переносять у просторі — у французький Прованс

Лавандове поле розквітло у селі Колоденка під містом Рівне. Це ідеальна локація для того, щоб насолодитися лавандовим ароматом та зробити неймовірні фото та відео.

Як розповіли в Instagram лавандового простору, поле розташоване за адресою Рівне, Колоденка, 4/4. Там показали, яке дістатися лавандового поля.

Як видно на фото та відео, квітки на кущиках саме розкрилися. Це лавандове "море" вражає не лише виглядом, але й ароматом. До слова, найяскравіший колір лаванда має під час "золотої години" — за годину до заходу сонця поле виглядає особливо казково на фото та відео.

Зазвичай лаванда квітне до трьох тижнів. Пік цвітіння припадає на перші два. Тому можна сміливо планувати захопливу подорож. Однак варто розуміти, що час та інтенсивність цвітіння дуже залежить від погодних умов. Спекотна й суха погода може прискорити процес — лаванда відцвіте швидше.

Як дістатися з Києва у Колоденку

З Києва до Рівного зручно доїхати поїздом. Найшвидший перебуває у дорозі лише 5 годин та 12 хвилин. Є кілька поїздів, які слідують з Києва до Рівного.

Поїзди, якими можна доїхати з Києва у Рівне

Просто від залізничного вокзалу до села Колоденки ходить маршрутка №64. Вона курсує щодня, включно з вихідними до села Колоденки та у зворотному напрямку з 6:20 до 22 години.

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