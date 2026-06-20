Всего в нескольких часах от Киева. В Украине расцвело лавандовое поле: как добраться (видео)

Эти пейзажи будто переносят в пространстве — во французский Прованс

Лавандовое поле расцвело в селе Колоденка под городом Ровно. Это идеальная локация для того, чтобы насладиться ароматом лаванды и сделать невероятные фото и видео.

Как рассказали в Instagram лавандового пространства, поле расположено по адресу Ровно, Колоденка, 4/4. Там показали, какое добраться до лавандового поля.

Как видно на фото и видео, цветки на кустах как раз раскрылись. Это лавандовое "море" поражает не только видом, но и ароматом. К слову, самый яркий цвет лаванда имеет во время "золотого часа" — за час до заката поле выглядит особенно сказочно на фото и видео.

Обычно лаванда цветет до трех недель. Пик цветения приходится на первые две. Поэтому можно смело планировать увлекательное путешествие. Однако следует понимать, что время и интенсивность цветения сильно зависят от погодных условий. Жаркая и сухая погода может ускорить процесс — лаванда отцветет быстрее.

Как добраться из Киева в Колоденку

Из Киева в Ровно удобно доехать поездом. Самый быстрый находится в пути всего 5 часов и 12 минут. Есть несколько поездов, следующих из Киева в Ровно.

Поезда, которыми можно доехать из Киева в Ровно

Прямо от железнодорожного вокзала до села Колоденки ходит маршрутка №64. Она курсирует ежедневно, включая выходные в село Колоденка и в обратном направлении с 6:20 до 22 часов.

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