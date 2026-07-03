Під ударом — окуповані Крим та Маріуполь: відомо про ураження підстанцій (відео)

Виникли перебої з енергопостачанням

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В ніч на п'ятницю, 3 липня, на окупованих територіях України пролунали численні вибухи. У Маріуполі та Криму після атаки виникло кілька пожеж.

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", внаслідок російських ударів на території окупованого вражені та горіли кілька електричних підстанцій:

ПС 110/35/10 кВ "Білогірськ" у Білогірську

ПС 220/35/10 кВ "Мар'янівка" у Червоногвардійському районі (повторно)

ПС 110/35/10 кВ "Старий Крим" у Старому Криму

ПС "Джанкой" 330 кВ у Джанкої

ПС 35/10 кВ "Заміська" у Джанкої

ПС 110 кВ "Сакі" у Саках (наразі не підтверджено, дорозвідується)

Пожежа після удару по підстанції у Білогорську. Фото: "Крымский ветер"

Поряд із селом Мар'янівка, де горить підстанція, також відзначається пожежа в районі залізничного мосту біля села Янтарне. Залізничний міст споруджено над Червоногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу.

Гучно було також в окупованому Маріуполі

Крім того, пише Telegram-канал Exilenova+, під ударом був Маріуполь. Після атаки в місті виникло кілька осередків пожежі. За даними місцевих жителів, під удар потрапили фурами окупантів та стоянки з фурами. Після атаки у багатьох районах Маріуполя немає світла.

Пожежа на одній з локацій після удару. Фото: "Мариуполь сейчас"

Одна з фур на бульварі Шевченка, що згоріла внаслідок атаки. Фото: "Мариуполь сейчас"

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російському місті Бєлгород в ніч на п'ятницю, 3 липня, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, під удар потрапив завод "Енергомаш" та місцева ТЕЦ.