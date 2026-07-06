Україна не збила жодного "Іскандера" чи "Циркона". В чому причина та як було зі збиттями раніше

Влітку окупанти значно наростили використання гіперзвукових і балістичних ракет

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Під час масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 6 липня українські сили протиповітряної оборони не збили жодної балістичної ракети та жодної протикорабельної ракети типу "Циркон"/"Онікс". Ворог дедалі активніше використовує такі ракети під час комбінованих ударів по Україні. Їх збивати складно через дефіцит ракет-перехоплювачів.

Що потрібно знати:

Українська ППО збила або подавила 363 із 419 повітряних цілей

Серед збитих ракет були лише крилаті ракети

У Повітряних силах заявили про серйозний дефіцит ракет перехоплювачів для Patriot

З весни РФ наростила використання балістики та "Цирконів"

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські війська застосували 419 засобів повітряного нападу, серед яких 68 ракет та 351 безпілотник різних типів. Зокрема, ворог випустив 23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та шість ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс".

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 363 повітряні цілі: 37 ракет та 326 безпілотників. У переліку збитих ракет — тільки крилаті.

Скільки ракет та дронів збили під час атаки в ніч на 6 липня/ Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат наголосив, що в Україні наразі є нестача ракет ППО для перехоплення балістичних ракет.

Щоб збивати балістичні ракети, треба мати чим їх збивати. Систем Patriot достатньо – потрібне постійне постачання ракет. В нас є певний серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів Юрій Ігнат, речник Повітряних сил

Не вперше: коли Україна вже не збивала "Циркони" та балістику

Подібна ситуація під час масштабних російських атак спостерігалась і раніше. Так, під час масованого удару в ніч на 2 червня Росія застосувала вісім ракет "Циркон" та 33 балістичні ракети "Іскандер-М". Тоді українська ППО змогла знищити 11 балістичних ракет, однак жодного збитого "Циркона" у звіті не було. За даними Повітряних сил, того дня було зафіксовано влучання 30 балістичних ракет.

Проблеми зі збиттям балістики були і раніше, зокрема під час комбінованої атаки в ніч на 24 березня, противник випустив сім балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400. У підсумковому зведенні Повітряних сил серед збитих цілей балістичні ракети не згадувалися.

Росія частіше запускає балістику та "Циркони"

Порівняно з березнем, у червні Росія суттєво наростила використання як балістичних ракет, так і гіперзвукових ракет "Циркон". Якщо у березні окупанти застосували 43 балістичні ракети та чотири "Циркони", то вже у червні ці показники зросли до 105 та 16 відповідно. Таким чином, кількість використаних балістичних ракет збільшилася у 2,4 раза, а "Цирконів" — у чотири рази.

Кількість використаної балістики та "Цирконів" в березні та червні/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Зростання кількості таких ракет може бути пов'язане із тактикою виснаження української протиповітряної оборони, коли балістика та гіперзвукові ракети запускаються одночасно із сотнями ударних дронів і безпілотників-імітаторів, створюючи надмірне навантаження на системи ППО та радари.

Посилення ППО — що потрібно

Останні атаки вкотре актуалізували питання посилення української протиповітряної оборони. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, за даними розвідки, Росія готує нові масовані удари по Україні. На його переконання, будь-яке зволікання з постачанням ракет для Patriot безпосередньо впливає на безпеку українців та призводить до нових жертв.

"Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. Ракети для Patriot не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах "Петріотів" в Україні", – підкреслив президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна розробляє свої антибалістичні ракети, які мають стати частиною європейської системи ППО "Фрейя". Очікується, що всю систему випробовуватимуть вже у 2026 році.