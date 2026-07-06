Украина не сбила ни одного "Искандера" или "Циркона". В чем причина и как было со сбитиями раньше

Летом оккупанты значительно нарастили использование гиперзвуковых и баллистических ракет

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Во время массированной комбинированной атаки России в ночь на 6 июля украинские силы противовоздушной обороны не сбили ни одну баллистическую ракету и ни одну противокорабельную ракету типа "Циркон"/"Оникс". Враг все активнее использует такие ракеты при комбинированных ударах по Украине. Их сбивать сложно из-за дефицита ракет-перехватчиков.

Что нужно знать:

Украинская ПВО сбила или подавила 363 из 419 воздушных целей

Среди сбитых ракет были только крылатые ракеты

В Воздушных силах заявили о серьезном дефиците ракет перехватчиков для Patriot

С весны РФ нарастила использование баллистики и "Цирконов"

По данным Воздушных сил ВСУ, всего российские войска применили 419 средств воздушного нападения, среди которых 68 ракет и 351 беспилотник разных типов. В частности, враг выпустил 23 баллистических ракеты "Искандер-М"/С-400 и шесть ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс".

По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 363 воздушных целей: 37 ракет и 326 беспилотников. В списке сбитых ракет — только крылатые.

Сколько ракет и дронов сбили во время атаки в ночь на 6 июля/ Источник: Воздушные силы ВСУ

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат подчеркнул, что в Украине пока есть нехватка ракет ПВО для перехвата баллистических ракет.

Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь чем их сбивать. Систем Patriot достаточно – нужна постоянная поставка ракет. У нас есть серьезный дефицит ракет-перехватчиков. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил

Не впервые: когда Украина уже не сбивала "Цирконы" и баллистику

Подобная ситуация в ходе масштабных российских атак наблюдалась и раньше. Так, во время массированного удара в ночь на 2 июня Россия применила восемь ракет "Циркон" и 33 баллистических ракеты "Искандер-М". Тогда украинская ПВО смогла уничтожить 11 баллистических ракет, однако ни одного сбитого "Циркона" в отчете не было. По данным Воздушных сил, в тот день было зафиксировано попадание 30 баллистических ракет.

Проблемы со сбитием баллистики были и раньше, в том числе во время комбинированной атаки в ночь на 24 марта, противник выпустил семь баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. В итоговом возведении Воздушных сил среди сбитых целей баллистические ракеты не упоминались.

Россия чаще запускает баллистику и "Цирконы"

По сравнению с мартом Россия существенно нарастила использование как баллистических ракет, так и гиперзвуковых ракет "Циркон". Если в марте оккупанты применили 43 баллистических ракеты и четыре "Циркона", то уже в июне эти показатели выросли до 105 и 16 соответственно. Таким образом, количество использованных баллистических ракет увеличилось в 2,4 раза, а "Цирконов" — в четыре раза.

Количество использованной баллистики и "Цирконов" в марте и июне/ Инфографика "Телеграф", ШИ

Рост количества таких ракет может быть связан с тактикой истощения украинской противовоздушной обороны, когда баллистика и гиперзвуковые ракеты запускаются одновременно с сотнями ударных дронов и беспилотников-имитаторов, создавая чрезмерную нагрузку на системы ПВО и радары.

Усиление ПВО – что нужно

Последние атаки в очередной раз актуализировали вопрос усиления украинской противовоздушной обороны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, по данным разведки, Россия готовит новые массированные удары по Украине. По его убеждению, любое промедление со снабжением ракет для Patriot оказывает непосредственное влияние на безопасность украинцев и приводит к новым жертвам.

"Мир имеет необходимое количество и качество ПВО – нужные решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. Ракеты для Patriot не на складах сейчас нужны, а в дивизионах "Петриотов" в Украине", – подчеркнул президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина разрабатывает свои антибаллистические ракеты, которые должны стать частью европейской системы ПВО "Фрейя". Ожидается, что всю систему будут испытывать уже в 2026 году.