Дроны атаковали сразу несколько стратегических объектов россиян: что известно о ночных ударах

Предварительно под удар могли попасть топливная и энергетическая инфраструктура, а также логистика.

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В ночь на 23 июля Россия и временно оккупированные территории оказались под атакой беспилотников. Взрывы раздавались в Воронеже, поселке Новоспасское Ульяновской области, оккупированном Луганске и нескольких городах Крыма.

В Воронеже местные жители сообщали о серии взрывов. Мониторинговые каналы пишут, что одной из возможных целей атаки мог быть логистический хаб компании Wildberries. Официальной информации о последствиях ударов пока нет.

Под атакой также оказался поселок Новоспасское в Ульяновской области. По сообщениям российских источников, беспилотники атаковали базу сжиженного газа и нефтепродуктов ООО "НС-Ойл". Предприятие является частью одноименного частного нефтеперерабатывающего завода и имеет развитую инфраструктуру для хранения и отгрузки топлива. Ранее здесь уже слышали взрывы – в конце сентября 2025 года на этом НПЗ были попадания.

Во временно оккупированном Крыму взрывы фиксировались сразу в нескольких районах. В Севастополе местные жители сообщали о стрельбе и мощных взрывах, вероятно, могла быть атакована позиция российской ПВО на Федюхиных высотах у Балаклавской ТЭС. Как пишет "Крымский ветер", взрывы также слышали в районе Евпатории, Ялты, Феодосии. Один из возможных районов поражения находится между поселком Приморское и селами Южное и Батальное, где расположена крупная электроподстанция "Приморская".

Ситуация в Ялте

Пожар вблизи Феодосии/ Крымский ветер

Во временно оккупированном Луганске также прогремели взрывы. По предварительной информации, удар был нанесен по стоянке грузовых автомобилей.

Пожар в Луганске/Supernova+

Пока официальных заявлений о масштабах повреждений и какие именно инфраструктурные объекты пострадали не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще несколько дней назад дроны уже наведывались в Крым. Тогда сообщалось также о взрывах на нескольких подстанциях.