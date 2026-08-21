Лічені хвилини до цілі: куди та як швидко можуть долетіти корейські ракети KN-30 (карта)

Які області та міста можуть опинитися під загрозою

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Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети KN-30, які потенційно здатні долетіти до Києва приблизно за п'ять із половиною хвилин. У Воронезькій області почали розгортати шість пускових установок для цих ракет, які загалом можуть забезпечити запуск до 120 ракет.

"Телеграф" розповість, які українські регіони потенційно опиняються в зоні досяжності KN-30, скільки часу може зайняти її політ до Києва, Дніпра чи Одеси та як зміниться ситуація, якщо Росія розмістить такі комплекси ближче до українського кордону або на окупованих територіях.

Для довідки: За даними ISW, KN-30 є модернізованою версією балістичної ракети KN-23. Вона здатна нести бойову частину масою до 2500 кілограмів. Дальність польоту ракети становить 600 кілометрів.

Водночас відкриті джерела вказують, що це може бути мінімальна дальність. За інших параметрів, зокрема залежно від маси бойової частини, KN-30 може бути здатна долати до 900 кілометрів.

Що може опинитися в зоні досяжності з Воронезької області

Якщо KN-30 запускатимуть із Воронезької області, ракети можуть діставати до низки українських регіонів.

Зокрема, йдеться про:

Сумську область;

Харківську область;

Чернігівську область;

Полтавську область;

Київську область;

Дніпропетровську область;

Запорізьку область.

"Телеграф" окремо порахував умовний час польоту ракети до трьох великих міст — Києва, Дніпра та Одеси.

Для розрахунку була використана середня швидкість 6750 км/год. Вона отримана як середнє значення між двома показниками швидкості:

(6100 + 7400) / 2 = 6750 км/год.

Розрахунок базується на географічній відстані по прямій між умовною точкою запуску та містом.

Зона потенційної досяжності з Воронежа. Інфографіка: "Телеграф"

З Воронежа ракета за такою математичною моделлю може подолати відстань:

до Києва — приблизно за 5 хвилин 32 секунди;

до Дніпра — приблизно за 4 хвилини 8 секунд;

до Одеси — приблизно за 7 хвилин 31 секунду.

Відстані, які використовувалися для розрахунку:

Воронеж — Київ: 621,7 км;

Воронеж — Дніпро: 464,3 км;

Воронеж — Одеса: 844,8 км.

Якщо Росія розмістить KN-30 в інших регіонах

Воронезька область — не єдина територія, звідки Росія потенційно може запускати KN-30.

Якщо пускові установки перемістять ближче до українського кордону або розмістять на окупованих територіях, час підльоту до окремих міст може суттєво скоротитися.

"Телеграф" розрахував умовний час польоту KN-30 із Курська, Брянська, Ростова-на-Дону та окупованого Криму.

Ймовірні точки запуску KN-30. Інфографіка: "Телеграф"

Київ

До Києва найшвидше ракета може долетіти з Брянська — приблизно за 3 хвилини 37 секунд. Майже стільки ж часу займе підліт із Курська — 3 хвилини 44 секунди. У разі запуску з Воронежа ракета може досягти столиці орієнтовно за 5 хвилин 32 секунди, з окупованого Криму — за 6 хвилин 6 секунд, а з Ростова-на-Дону — приблизно за 6 хвилин 45 секунд.

Дніпро

Для Дніпра найкоротший час підльоту — у разі запуску з Курська або Ростова-на-Дону: приблизно 3 хвилини 19 секунд. Із окупованого Криму ракета може долетіти орієнтовно за 3 хвилини 56 секунд, із Воронежа — за 4 хвилини 8 секунд, а з Брянська — приблизно за 4 хвилини 45 секунд.

Одеса

Найменше часу на реакцію може залишатися Одесі у разі запуску ракети з окупованого Криму — приблизно 2 хвилини 41 секунду. Із Ростова-на-Дону підліт може зайняти близько 6 хвилин 7 секунд, із Курська — 6 хвилин 17 секунд, із Брянська — приблизно 7 хвилин 4 секунди, а з Воронежа — до 7 хвилин 31 секунди.

Скільки часу летить ракета. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Для розрахунку з окупованого Криму використано Севастополь як умовну точку запуску.

Відстані, на яких базується розрахунок:

Курськ — Київ: 420,6 км;

Курськ — Дніпро: 372,2 км;

Курськ — Одеса: 706 км;

Брянськ — Київ: 407,4 км;

Брянськ — Дніпро: 533,5 км;

Брянськ — Одеса: 795,5 км;

Ростов-на-Дону — Київ: 760,1 км;

Ростов-на-Дону — Дніпро: 373,2 км;

Ростов-на-Дону — Одеса: 687,4 км;

Севастополь — Київ: 686,5 км;

Севастополь — Дніпро: 443,4 км;

Севастополь — Одеса: 301 км.

Найменший умовний час підльоту за цими розрахунками — з окупованого Криму до Одеси: близько 2 хвилин 41 секунди.

До Києва найшвидший результат у цій моделі — з Брянська, близько 3 хвилин 37 секунд.

До Дніпра ракета з Курська або Ростова-на-Дону могла б долетіти приблизно за 3 хвилини 19 секунд.

Водночас ці підрахунки є математичною моделлю, заснованою на відстані по прямій та середній швидкості 6750 км/год. Реальний час польоту залежатиме від конкретної точки запуску, траєкторії ракети та її технічних параметрів.

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